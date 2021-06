Bielorusko zaradilo symboly použíané opozíciou medzi nacistické

Minsk 21. júna (TASR) - Bieloruské ministerstvo vnútra zaslalo Výboru štátnej bezpečnosti na schválenie dokument so zoznamom nacistických symbolov a atribútov, v ktorom figuruje aj bielo-červeno-biela zástava a slogan bieloruskej opozície Žyve Belarus (Nech žije Bielorusko).



S odvolaním sa na správu provládneho Bieloruského zväzu novinárov (BSŽ) zverejnenú na sociálnej sieti Telegram o tom v pondelok informoval spravodajský web Novaja gazeta.



Bielo-červeno-biela vlajka a slogan Žyve Belarus sa stali symbolmi bieloruskej opozície, keď sa vlani po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb začali v krajine masové protesty.



Podľa Ústrednej volebnej komisie v nich opozičná kandidátka Sviatlana Cichanovská získala iba asi desať percent hlasov, zatiaľ čo za víťaza opäť vyhlásili Alexandra Lukašenka, ktorý je pri moci v Bielorusku nepretržite od roku 1994.



Podľa BSŽ sa v stanovisku ministerstva vnútra píše, že bielo-červeno-bielu vlajku i spomínaný slogan používali „katani a kolaboranti s nacistami". Pozdrav takýchto kolaborantov sa v materiáli ministerstva prirovnáva k pozdravu „Heil Hitler".



Autorstvo sloganu Žyve Belarus sa pritom pripisuje bieloruskému literátovi Jankovi Kupalovi, táto veta sa prvýkrát objavila v jeho básni napísanej v rokoch 1905 – 1907.



Bielo-červeno-biela vlajka bola uznaná ako oficiálny symbol bieloruského hnutia za nezávislosť v roku 1917, potom sa v roku 1918 stala vlajkou nezávislej Bieloruskej ľudovej republiky.



Bielorusko sa k tejto vlajke vrátilo v roku 1991, keď sa jej štátnym znakom stal Pahoňa zobrazujúci rytiera v brnení s taseným mečom cválajúceho na koni.



Od roku 1995 však Bielorusko používa modifikáciu svojej vlajky zo sovietskych čias. Vrátilo sa k nej na základe výsledkov referenda, ktoré sa konalo na Lukašenkov návrh.



Lukašenkovské vedenie už celé roky spája bielo-červeno-biele farby s opozíciou. Vlani v decembri vládne úrady varovali, že tí bieloruskí občania, ktorí budú používať „neregistrované symboly", môžu byť podľa správneho práva potrestaní.



Za posledný necelý rok sa objavili desiatky prípadov, keď ľudí zadržali za to, že mali vonku na sebe oblečenie či doplnky v červenej a bielej farbe, alebo za to, že si na okno či balkón svojho príbytku alebo auto vyvesili vlajky alebo stužky vo farbách opozície.