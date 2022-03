Minsk 23. marca (TASR) - Bielorusko vyhostí väčšinu ukrajinských diplomatov. Dôvodom je ich zasahovanie do vnútorných záležitostí Bieloruska. V stredu to oznámil hovorca bieloruského ministerstva zahraničných vecí Anatoľ Hlaz, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hlaz uviedol, že v Bielorusku zostane iba ukrajinský veľvyslanec a štyria diplomati. Na ukrajinskej ambasáde v Minsku v súčasnosti pracuje viac ako 20 diplomatov. Hlaz dodal, že "toto opatrenie je zamerané na zastavenie nediplomatických aktivít niekoľkých zamestnancov ukrajinských diplomatických inštitúcií".



Hovorca bieloruského ministerstva zahraničných vecí tiež uviedol, že "z dôvodu absencie personálu" bude zatvorený ukrajinský konzulát v meste Brest.



Hlaz informoval, že od roku 2020 v Bielorusku zaznamenali niekoľko "nepriateľských akcií“ zo strany Ukrajiny zameraných na likvidáciu obchodných kontaktov a dlhodobých väzieb s Minskom. Podľa neho to dospelo do bodu, keď ukrajinské úrady začali priamo i nepriamo zasahovať do vnútorných záležitostí Bieloruska a v roku 2021 ho navyše označili za nepriateľskú krajinu.



Minsk stiahol členov svojej diplomatickej misie v Kyjeve po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pripomína AFP.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko umožnil ruským jednotkám zostať na bieloruskom území, odkiaľ zo severu zaútočili na Ukrajinu. Bielorusko hostilo niekoľko kôl rozhovorov o prímerí medzi delegáciami z Moskvy a Kyjeva.