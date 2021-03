Bielorusko vyhostilo ďalších dvoch poľských diplomatov

Minsk 11. marca (TASR) - Bielorusko vo štvrtok vyhostilo ďalších dvoch poľských diplomatov. Vysvetlilo, že ide o reakciu na "neprimeraný krok" Varšavy, ktorá v reakcii na vyhostenie svojho konzula v meste Brest, vyhlásila v stredu za nežiaducu osobu jedného bieloruského diplomata a požiadala ho, aby Poľsko opustil.



Túto reakciu Varšavy označil vo štvrtok Minsk za "neprimeranú, asymetrickú a deštruktívnu reakciou Poľska".



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že si stojí za rozhodnutím, ktoré sa týkalo prvého vyhosteného poľského diplomata z dôvodu jeho účasti na podujatí venovanom "dňu prekliatych vojakov".



Týmto termínom sa v historiografii označujú rôzne protisovietske a antikomunistické odbojové organizácie vytvorené v Poľsku v neskorších fázach druhej svetovej vojny a po jej skončení, ktoré najskôr bojovali proti nacistickým okupantom, no neskôr sa obrátili aj proti sovietskej moci. Často pritom konali násilne voči tým, ktorí neboli Poliaci, a to najmä voči Bielorusom, píše AFP. Ich boj proti sovietskej okupácii trval až do 50. rokov 20. storočia.



Vzťahy medzi Bieloruskom a jeho západným susedom, Poľskom, sú naštrbené od vlaňajšieho augusta, keď v bieloruských mestách vypukli protesty proti spornému víťazstvu Alexandra Lukašenka v prezidentských voľbách.



Poľsko po týchto voľbách prichýlilo na svojom území viacerých bieloruských aktivistov, ktorí utiekli zo svojej vlasti, aby sa vyhli tvrdým zásahom úradov proti opozícii.