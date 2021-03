Bielorusi vyhostili konzula Poľska za účasť na spomienkovej slávnosti

Minsk 10. marca (TASR) - Bielorusko v utorok vyhostilo poľského konzula za to, že sa zúčastnil na podujatí oslavujúcom poľských vojakov, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti nemeckej aj sovietskej okupácii, ale útočili aj na Bielorusov, informovala agentúra AFP.



Odbojové prápory, ktoré bojovali proti nacistickým okupantom, známe ako poľskí "prekliati vojaci", sa neskôr obrátili aj proti "sovietskym okupantom, často konajúc násilne voči tým, ktorí neboli Poliaci, najmä voči Bielorusom", píše AFP.



"Glorifikácia vojnových zločincov je pre nás úplne neprijateľná," uviedlo bieloruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení vysvetľujúcom svoje rozhodnutie vyhostiť Jerzyho Timofejuka, poľského konzula pôsobiaceho v meste Brest na juhozápade Bieloruska.



Podľa zmieneného rezortu diplomacie sa Timofejuk koncom februára zúčastnil v Breste na "neoficiálnom podujatí", kde boli prítomní aj "predstavitelia mimovládnych a mládežníckych organizácií s väzbami na Poľsko".



V Poľsku sa oslavuje "Deň prekliatych vojakov" 1. marca od roku 2011.



"Bieloruská strana nespochybňuje a nikdy nespochybňovala možnosť a dôležitosť interakcie medzi diplomatmi a ich vlastnou diaspórou," uviedlo bieloruské ministerstvo zahraničných vecí.



Rezort dodal, že v Bielorusku je "podnecovanie rasovej, národnostnej a náboženskej nenávisti, ako aj rehabilitácia nacizmu trestným činom".



Varšava v tejto súvislosti vydala vyhlásenie, v ktorom ostro odsudzuje vyhostenie svojho konzula ako "absolútne nepodložené a nepochopiteľné".



"Poľsko bezodkladne a v súlade so zásadami reciprocity odpovie na toto nepodložené rozhodnutie," uviedlo ministerstvo, z ktorého vyhlásenia citovala poľská tlačová agentúra PAP.



Vzťahy medzi Bieloruskom a jeho západným susedom Poľskom sú naštrbené od vlaňajšieho augusta, keď vypukli protesty proti opätovnému kontroverznému zvoleniu bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka do funkcie hlavy štátu, uviedla AFP.



Poľsko ako členská krajina Európskej únie vtedy podporila bieloruských aktivistov, ktorí začali utekať zo svojej vlasti, aby unikli pre zásahmi bieloruských úradov proti opozícii.