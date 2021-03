Bielorusko vyradili z Eurovízie, prihlásilo pieseň s politickým textom

Minsk 27. marca (TASR) - Bielorusko vylúčili z tohtoročnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Oznámili to v piatok organizátori tohto podujatia s tým, že Bielorusko dvakrát po sebe nominovalo pieseň s politickým posolstvom, čo je v rozpore s pravidlami podujatia.



Termín na dodanie prípadnej ďalšej piesne, ktorá by pravidlá spĺňala, už bieloruská štátna televízia premeškala. Na májovej súťaži Eurovision v Holandsku sa preto Bielorusko nebude môcť zúčastniť, informovala agentúra DPA.



Európska vysielacia únia (EBU), ktorá súťaž organizuje, uviedla, že obe Bieloruskom prihlásené piesne skupiny Galasy ZMesta "porušili pravidlá súťaže", ktoré majú zamedziť zneužívaniu tohto kultúrneho podujatia na iné ciele či ohrozeniu jeho dobrej povesti.



Prvú pieseň s názvom Ja nauču ťibja (Naučím ťa) organizátori odmietli pre jej text, ktorý sa vysmieval masovému protestnému hnutiu proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, uvádza DPA.



Skupina Galasy ZMesta po kritike dodala do súťaže novú pieseň, aj tú však teraz EBU odmietla.



Pesničková súťaž Eurovízia sa bude tento rok konať 18. - 22. mája v holandskom Rotterdame.