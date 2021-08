Bielorusko vyšetruje úmrtie Iračana na hraniciach s Litvou

Migranti pózujú v novopostavenom utečeneckom tábore v litovskom meste Pabrade, ktoré sa nachádza 40 km severovýchodne od metropoly Vilnius v sobotu 3. júla 2021. Foto: TASR/AP

Minsk 4. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu nariadil vyšetrenie okolností smrti Iračana, ktorého údajne našli neďaleko hraníc s Litvou. Ako informovala agentúra AFP, k nálezu muža došlo v čase napätých vzťahov medzi oboma krajinami.Oznámenie o začatí vyšetrovania prípadu prichádza po tom, čo litovská pohraničná stráž v utorok začala zatláčať späť migrantov pokúšajúcich sa dostať na územie tejto pobaltskej krajiny z Bieloruska.Bieloruská pohraničná stráž v stredu oznámila, že v oblasti Benjakoni neďaleko hraníc s Litvou našla muža vostave. Neidentifikovaný muž, uviedol polooficiálny kanál bieloruského prezidentského úradu na komunikačnej službe Telegram.uviedol kanál.Lukašenko následne nariadil vyšetrovanie prípadu a povedal, že príbuzným zosnulého sa po ich nájdení vydajú bieloruské víza, aby si mohli telo vyzdvihnúť.Bieloruská pohraničná stráž v utorok uviedla, že Litva poslala naspäť približne 40 migrantovvrátane žien a detí a obvinila členský štát EÚ z použitiaLitva túto správu poprela a označila to za propagandu nepriateľského režimu, píše agentúra AP.povedala litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité. Minister obrany Arvydas Anusauskas správu označil za. Litva podľa neho čelíLitva obviňuje bieloruské úrady z organizovania nelegálnych prechodov pre migrantov pochádzajúcich z krajín Blízkeho východu či Afriky. Tento rok prekročilo bielorusko-litovské hranice už zhruba 4026 migrantov pochádzajúcich najmä z Iraku.K radikálnemu vzostupu počtu migrantov prichádzajúcich do Litvy z Bieloruska dochádza v posledných mesiacoch, odkedy EÚ uvalila sankcie voči bieloruským predstaviteľom. Reagovala tak na májové presmerovanie dopravného lietadla do Minska, kde následne zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na palube tohto lietadla.Lukašenko po uvalení sankcií vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ.