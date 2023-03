Bielorusko zadržalo údajného teroristu, chcel zničiť ruské lietadlo

Minsk 7. marca (TASR) - Bielorusko v utorok uviedlo, že zadržalo údajného "teroristu" a jeho ďalších vyše 20 spolupáchateľov, ktorí spolupracovali s ukrajinskou a americkou tajnou službou na pokuse o sabotáž na bieloruskom letisku pri Minsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na bieloruskú agentúru Belta.



Bieloruská exilová opozícia vo februári informovala, že na vojenskom letisku v Bielorusku zničila pri útoku dronom ruské prieskumné lietadlo. Moskva a Minsk toto tvrdenie však spochybňujú.



"Bezpečnostná služba Ukrajiny a americká CIA (Ústredná spravodajská služba) vykonávajú tajnú operáciu proti Bieloruskej republike. Terorista bol vycvičený," cituje Belta bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.



Podľa Lukašenka utrpelo spomínané ruské lietadlo pri útoku, ktorý bol vykonaný pomocou malých dronov, len povrchové škody. Dodal, že pre útok na ruské výzvedné lietadlo Beriev A-50 bola zadržaná osoba s dvojakým rusko-ukrajinským občianstvom a ďalších vyše 20 ľudí zapojených do incidentu. Ďalší podozriví sa pritom podľa Lukašenka ukrývajú v zahraničí.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska, ktorému dovolilo používať bieloruské územie na podnikanie útokov na Ukrajinu. Lukašenko pritom opakovane upozornil, že Bielorusko by sa mohlo do konfliktu na Ukrajinu priamo zapojiť, ak bude bieloruské územie vystavené útokom z Ukrajiny, pripomína Reuters.