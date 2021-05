Zadržaného novinára Prataseviča navštívila jeho advokátka

Moskva 28. mája (TASR) - Zadržanému bieloruskému novinárovi Ramanovi Pratasevičovi umožnili vo štvrtok bieloruské úrady stretnúť sa - po štyroch dňoch vo väzbe - so svojou právničkou Inesou Alenskou. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"Všetko je v poriadku, má dobrú náladu, je optimistický a veselý," povedala Alenská vo štvrtok večer bieloruskej súkromnej tlačovej agentúre BelaPAN. Dodala, že z dôvodu dôvernej povahy rozhovoru nemôže uviesť viac podrobností.



Pratasevičoví rodičia, ktorí žijú v Poľsku, nedávno uviedli, že na videozázname zverejnenom bieloruskými úradmi si na tvári svojho syna si všimli známky toho, že ho vo väzení mučia. V predmetnom videu sa Pratasevič priznáva k zorganizovaniu masových protivládnych zhromaždení v Bielorusku. Novinárovi rodičia to považujú za vynútené priznanie, dodáva DPA.



Pratasevič bol zadržaný v nedeľu 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku - údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Spolu s ním bola zadržaná i jeho priateľka Sofia Sapegová, ktorá je ruskou občiankou.



Pratasevič je v Bielorusku obvinený z organizovania nepokojov v Minsku a "podnecovania k sociálnej nenávisti" voči predstaviteľom úradov a polície. Spoločne so Sciapanom Pucilom, s ktorým založil informačný kanál NEXTA, je v Bielorusku zaradený aj na zoznam osôb zapojených do teroristických aktivít.