Bielorusko zatvára hranice pre cudzincov; v Minsku sa zas protestovalo

Minsk 31. októbra (TASR) - Bielorusko od nedele dočasne zakáže vstup na svoje územie cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti. Informovali o tom v sobotu bieloruské úrady, ktoré tento krok zdôvodnili potrebou zabrániť šíreniu koronavírusu.



V uliciach bieloruskej metropoly Minsk sa v sobotu opäť uskutočnil pravidelný každotýždenný žien protestujúcich proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. K ženám tento raz pridali aj osoby so zdravotným postihnutím, uvádza agentúra DPA.



"Od 1. novembra pozastavuje Bieloruská republika vstup občanom cudzích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti," uvádza sa v sobotňajšom oznámení bieloruského štátneho výboru pre správu hraníc, z ktorého citovala agentúra TASS. Opatrenie, ktoré sa bude uplatňovať na cestných železničných aj riečnych hraničných priechodoch, sa nevzťahuje na občanov Ruskej federácie prechádzajúcich cez územie Bieloruska do iných oblastí Ruska.



Alexandr Lukašenko už vo štvrtok oznámil, že dal pokyn na sprísnenie bezpečnosti na bieloruských hraniciach s Poľskom, pobaltskými štátmi a Ukrajinou. Ide o krajiny, ktoré Lukašenko obviňuje z podpory protivládnych protestov v Bielorusku, ktoré trvajú už 12 týždňov.



Ulicami Minska dnes, ako každú sobotu, pochodovali stovky žien protestujúcich proti Lukašenkovi, ktoré prišli podporiť aj zdravotne postihnuté osoby. Ženy kráčali s kvetmi v rukách po uliciach, na ktorých bolo nasadený veľký počet príslušníkov bezpečnostných síl.



Podľa správ aktivistov z ľudskoprávneho centra Viasna bolo zadržaných najmenej desať osôb. Ženy sa v rámci pochodu zastavili aj pred minskou väznicou KGB, pričom požadovali prepustenie všetkých politických väzňov.



V nedeľu by sa mal v Minsku a ďalších bieloruských mestách uskutočniť ďalší zo série masových protestov za odstúpenie Lukašenka, na ktorých sa každý týždeň zúčastňujú desaťtisíce ľudí. Protestovať majú najmä proti čoraz väčšiemu policajnému násiliu voči účastníkom demonštrácií.