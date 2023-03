Bielorusko zdôvodňuje ruské jadrové zbrane tlakom NATO

Minsk 28. marca (TASR) - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyhlásilo, že k rozhodnutiu umožniť rozmiestnenie ruských jadrových zbraní na svojom území ho donútili agresívne kroky krajín Severoatlantickej aliancie ohrozujúce bezpečnosť Bieloruska. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na správy ruských štátnych médií.



Plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska oznámil počas uplynulého víkendu ohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Podľa Bieloruska nebude takýto krok v rozpore s medzinárodnými dohodami o nešírení jadrových zbraní, keďže tieto zbrane by neboli pod kontrolou Minska.



"Bielorusko je nútené prijať opatrenia na posilnenie vlastnej bezpečnosti a obranyschopnosti" krajiny, uviedol Minsk s tým, že čelí "bezprecedentnému" politickému a ekonomickému tlaku zo strany Spojených štátov a ich spojencov, píše agentúra AFP.



"Vojenská spolupráca Bieloruska s Ruskom prebieha v prísnom súlade s medzinárodným právom," tvrdil v utorok rezort diplomacie v Minsku.



"Výcvik bieloruských pilotov, ktorí dokážu lietať na lietadlách so špecifickou muníciou, modernizácia takýchto lietadiel, ako aj rozmiestnenie jadrových hlavíc na území Bieloruska bez toho, aby bola Minsku odovzdaná kontrola nad nimi a nad súvisiacimi technológiami, nijakým spôsobom neodporuje ustanoveniam článkov I a II Zmluvy o nešírení jadrových zbraní," dodalo ministerstvo.



Minsk je podľa vlastných slov nútený reagovať, pretože "jednostranné donucovacie opatrenia (Severoatlantickej aliancie) vo sfére politiky a ekonomiky sú sprevádzané budovaním vojenského potenciálu na území susedných krajín – členov NATO v tesnej blízkosti našich hraníc".



Bielorusko považuje kroky Západu za "priame a hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí nezávislého štátu s cieľom zmeniť geopolitický kurz a vnútropolitický systém" krajiny.



Lukašenkov režim nepriamo podporuje masívnu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022.