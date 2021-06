Zdravotný stav Andželiky Borysovej sa v bieloruskom väzení zhoršil

Varšava 30. júna (TASR) - Zdravotný stav poľskej občianskej aktivistky a predsedníčky poľskej menšiny v Bielorusku Andželiky Borysovej sa vo väzení zhoršil.



Bieloruské úrady ju zároveň odmietajú pustiť do Poľska. Uviedla to v stredu Agnieszka Romaszewska-Guzyová, šéfka televízie Belsat TV prinášajúcej nezávislé spravodajstvo z Bieloruska, ktorú prevádzkuje poľská verejnoprávna televízia TVP.



„Znepokojivé správy ... obzvlášť pokiaľ ide o zdravie Borysovej, ktoré sa vo väzení viditeľne zhoršilo," napísala Romaszewska-Guzyová v príspevku na Twitteri.



Borysová podľa jej slov zaznamenala zhoršenie príznakov spojených so „ženským ochorením", na ktoré sa v minulosti liečila a okrem toho sa u nej objavili aj vážne problémy so zubami. Šéfka Belsat TV dodala, že podľa jej informácií Borysová pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav súhlasila s odchodom do Poľska, ktorý však bieloruské úrady následne "odložili".



Andželiku Borysovú, ktorá je predsedníčkou Zväzu Poliakov v Bielorusku (ZPB), zadržali v marci - spoločne s ďalšími štyrmi členmi ZPB - bieloruské bezpečnostné zložky. Začiatkom apríla voči nej vzniesli obvinenia z podnecovania etnickej nenávisti, za čo jej hrozí dlhoročný trest väzenia.



ZPB je kritický k režimu autoritárskeho bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, pričom bieloruské úrady túto organizáciu neuznávajú, približuje agentúra AP. Dodáva, že k zadržaniu príslušníkov poľskej menšiny v Bielorusku došlo v čase zvýšeného napätia medzi Minskom a Varšavou, ktorá podporuje bieloruskú opozíciu i sankcie EÚ voči Lukašenkovmu režimu. Poľsko sa zároveň spoločne s Litvou stalo v ostatnom čase aj útočiskom pre exilových bieloruských aktivistov a študentov.



V dôsledku diplomatickej snahy zo strany Poľska boli tri poľské aktivistky, členky ZPB, v máji prepustené a dopravené do Poľska. Podmienky v bieloruskom väzení označili za tvrdé.



V bieloruskom väzení okrem Borysovej naďalej zostáva aj Andrzej Poczobut - novinár, aktivista a ďalší člen ZPB. Ľuskoprávne organizácie ich považujú za politických väzňov. Varšava ale aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell požiadali Minsk o ich prepustenie.