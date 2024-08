Bielorusko chce, aby Ukrajina zabránila narušeniam vzdušného priestoru

Minsk/Kyjev 10. augusta (TASR) - Po údajnom vniknutí ukrajinských bojových dronov do vzdušného priestoru Bieloruska si ministerstvo zahraničných vecí v Minsku v sobotu predvolalo bieloruskú charge d'affaires. Kyjev vyzvalo, aby podnikol opatrenia proti takýmto incidentom, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.



"Bieloruská strana žiadala, aby boli podniknuté komplexné opatrenia na vylúčenie akýchkoľvek ďalších takýchto incidentov v budúcnosti, ktoré by mohli viesť k ďalšej eskalácii situácie v oblasti," uviedlo bieloruské ministerstvo. Dodalo, že v opačnom prípade vznikne pre Bielorusko otázka "vhodnosti" zachovať ukrajinské diplomatické zastúpenie v krajine.



Rezort podľa bieloruskej agentúry Belta predtým varoval Ukrajinu pred "kriminálnymi činmi". Zdôraznil zároveň, že Bielorusko bude uplatňovať svoje právo na sebaobranu a primerane reagovať na každú provokáciu alebo nepriateľský čin.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v sobotu uviedol, že protivzdušná obrana jeho krajiny v piatok zneškodnila približne desiatku vzdušných cieľov, ktoré prenikli z Ukrajiny do vzdušného priestoru na východe Bieloruska v oblasti hraničiacej s Ruskom. Podľa jeho slov išlo pravdepodobne o ukrajinské bezpilotné lietadlá.



Bieloruský minister obrany Viktar Chrenin následne oznámil, že prezident nariadil posilniť vojenské jednotky v oblasti hranice s Ukrajinou a tiež tam premiestniť balistické rakety Iskander a odpaľovacie zariadenia Polonez.



Počas uplynulých mesiacov ukrajinská armáda výrazne zvýšila ochranu hranice s Bieloruskom a Minsk na to reagoval rozmiestnením ďalších jednotiek v oblasti. Bieloruský prezident ich však nedávno stiahol, pretože podľa jeho slov sa už kríza na hraniciach skončila.



Bielorusko ako najbližší spojenec Ruska sa priamo do vojny na Ukrajine nezapája, no po začatí invázie dovolilo ruským vojskám zaútočiť na Kyjev aj zo svojho územia.