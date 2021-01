Bielorusko žiada Interpol o pátranie po exdiplomatovi Latuškovi

Minsk 19. januára (TASR) - Bieloruská generálna prokuratúra iniciovala medzinárodné pátranie po vedúcom predstaviteľovi bieloruskej opozície a bývalom diplomatovi Pavlovi Latuškovi. Žiadosť o jeho zaradenie na zoznam medzinárodne hľadaných osôb z Bieloruska zaslali aj policajnej organizácii Interpol. Latuška to označil za "výlučne politické, a nie právne rozhodnutie". Informoval o tom spravodajský server TUT.by.



Latuška, ktorý sa od prezidentských volieb v Bielorusku zdržiava v zahraničí, bol obvinený zo sprisahania, vytvorenia extrémistickej formácie a z verejných výziev na uzurpáciu moci šírených pomocou médií alebo internetu.



Pavel Latuška bol veľvyslancom Bieloruska v Poľsku, vo Francúzsku, v Španielsku a Portugalsku. Pôsobil aj ako minister kultúry či riaditeľ národného divadla. Z tejto funkcie bol odvolaný po tom, ako odsúdil brutalitu bezpečnostných síl počas protestov proti sporným výsledkom nedávnych prezidentských volieb a vyzval na posúdenie ich konania z právnej stránky.



Medzičasom sa Latuška stal členom opozíciou založenej Koordinačnej rady, ktorej cieľom je dosiahnuť hladké odovzdanie moci a vypísanie nových prezidentských volieb.



Prezident Alexandr Lukašenko to označil za neprijateľné a vyhlásil, že Latuška sa za to bude zodpovedať podľa zákona.



Následne, v septembri minulého roku, Lukašenko zbavil Latušku diplomatickej hodnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. V tom čase už Latuška niekoľko týždňov pôsobil mimo Bieloruska.



Vo svojej reakcii na vyhlásenie pátrania Latuška vyjadril poľutovanie, že v Bielorusku sú páchané "skutočné trestné činy: ľudia sú zabíjaní, bití, mučení a pácha sa proti nim sexuálne násilie, ale proti páchateľom sa nezačne nijaké trestné konanie".



Upozornil, že "pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí otvorene protestujú proti masívnemu porušovaniu ľudských práv a represiám, stíhania sa začínajú rýchlo a ľahko". Konštatoval, že zákony v Bielorusku už dávno prestali platiť.



V Bielorusku sa o Latuškovi často hovorí ako o kandidátovi opozície na nového prezidenta.