Bielorusko žiada od svojich susedov zdržalivosť v reakciách na dianie

Minsk 11. augusta (TASR) - Minsk sa v utorok obrátil na susedné krajiny so žiadosťou, aby k udalostiam v Bielorusku nevydávali unáhlené reakcie, pretože by to mohlo prispieť k nestabilite v bieloruskej spoločnosti. Uvádza sa to vo vyhlásení tlačovej služby bieloruského ministerstva zahraničných vecí.



Bieloruský rezort diplomacie podľa agentúry RIA Novosti označil za "absolútne neprijateľné" to, "ako rýchlo niekoľko európskych predstaviteľov vydalo dôležité vyhlásenia týkajúce sa Bieloruska bez toho, aby sa "snažili objektívne porozumieť situácii a reálne ju vyhodnotiť".



Ministerstvo však súčasne uviedlo, že mu nie sú ľahostajné reakcie zahraničia na priebeh a výsledky nedeľných prezidentských volieb.



Rezort sa však pritom vyjadril, že "niektoré významné závery" na najvyššej či vysokej úrovni vychádzajú z "jednostranných informácií a jasných klamstiev".



Ako príklad ministerstvo uviedlo informáciu o smrti jednej osoby, ktorá sa neskôr ukázala ako nepravdivá. Dementi pôvodnej správy však už nikto nezverejnil, upozornilo ministerstvo.



Z textu jeho vyhlásenia nie je jasné, o aký incident s následkom smrti ide, ale bieloruské ministerstvo zdravotníctva v utorok podľa portálu Meduza.io potvrdilo smrť jedného účastníka protestov. Spresnilo, že svojim zraneniam podľahol ešte pred príchodom záchranárov.



Prezidentské voľby v Bielorusku sa konali v nedeľu 9. augusta. Podľa Ústrednej volebnej komisie ich vyhral Alexander Lukašenko so ziskom 80,08 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila Sviatlana Cichanovská s 10,09 percentami. Cichanovskej štáb následne uviedol, že výsledky prezentované ÚVK neuznáva, pretože podľa alternatívneho sčítania hlasov ju volilo 70 až 80 percent voličov.



Krátko po uzavretí volebných miestností sa vo viacerých bieloruských mestách začali masové, úradmi nepovolené protesty, ktoré pokračovali aj v pondelok večer.



Demonštranti v centre Minska si v nedeľu postavili barikády z nádob na odpadky. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn, vodné delá a omračujúce granáty, vďaka čomu demonštrantov vytlačila z centra mesta.



V utorok sa pouličné protesty v Bielorusku obnovili. Polícia počas nich opäť začala so zatýkaním účastníkov a použila proti nim aj gumené projektily



Zhromaždenia na podporu týchto protestov sa v utorok konali pred veľvyslanectvami tejto krajiny v Moskve či vo Varšave.