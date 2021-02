Bielorusko žiada Poľsko o vydanie zakladateľov kanálu Nexta Live

Na archívnej snímke Lukašenko v Minsku 23. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Minsk 7. februára (TASR) - Bieloruský Vyšetrovací výbor zaslal do Poľska žiadosť o vydanie zakladateľa kanálu Nexta Sciapana Pucilu a jeho bývalého šéfredaktora Ramana Prataseviča. Kanál Nexta Live sa po prezidentských voľbách 9. augusta minulého roku stal jednou z hlavných platforiem pre odporcov zvolenej hlavy štátu, Alexandra Lukašenka. Pucila a Pratasevič žijú momentálne vo Varšave.Pucila a Pratasevič vytvorili kanál Nexta v roku 2015: najprv fungoval na strímovacom kanáli YouTube, v roku 2017 prešiel na sieť Telegram.Oboch ich Bielorusko vlani v novembri zaradilo na zoznam teroristov, a to na základe skorších obvinení z organizovania hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý hrozí až 15 rokov väzenia.Pucila a Pratasevič boli tiež pridaní na zoznamy medzinárodne hľadaných osôb v Bielorusku a v Rusku, ktoré podporuje Lukašenkov režim.Bieloruský Vyšetrovací výbor vo svojom vyhlásení, vydanom podľa agentúry TASS v sobotu, pripomína, že Bielorusko a Poľsko podpísali medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci v trestných veciach, ktorá upravuje aj otázku vydania osôb.V súvislosti s odchodom Pucilu a Prataseviča do Poľska si vlani v novembri bieloruské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo poľského veľvyslanca v Bielorusku so žiadosťou o ich vydanie.