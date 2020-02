Bielorusko zvažuje úpravu svojho štátneho znaku

Minsk 14. februára (TASR) - Bielorusko zvažuje prijatie upraveného štátneho znaku, ktorý oproti súčasnému viac odkazuje k západu. Informovala o tom stanica Slobodná Európa (RFE/RL), ktorá pripomenula, že návrh na úpravu znaku sa objavil v čase, keď Rusko vyvíja tlak na nadviazanie užších vzťahov s Bieloruskom.



Bieloruský parlament na svojej oficiálnej webovej stránke uvádza, že dostal návrh na novelizáciu zákona o štátnych symboloch, ktorý bude posudzovať nedávno zriadená osobitná komisia.



Predložený návrh nepočíta so zmenou štátnej hymny, zástavy a ďalších bieloruských štátnych symbolov. Upravená podoba štátneho znaku sa od toho súčasného, ktorého korene siahajú do sovietskych čias, mierne odlišuje.



Najzreteľnejšou zmenou je pootočenie glóbusu, ktorý sa nachádza v dolnej časti znaku. V súčasnej podobe na glóbuse dominuje územie Ruska, respektíve bývalého Sovietskeho zväzu. V novej verzii je glóbus pootočený tak, že na ňom viac vidno aj západnú Európu, a tiež časť Atlantického oceánu.



Navrhovaná zmena môže byť podľa RFE/RL vnímaná ako odraz bieloruských snáh o hľadanie rovnováhy medzi Východom a Západom.



Ďalšími navrhovanými zmenami štátneho znaku sú mierne zväčšenie siluety Bieloruska v strede emblému či pozmenené symboly pšenice, ďateliny a ľanu. Tradičné farby krajiny - zelená a červená - majú tlmenejší odtieň.



Minsk, ktorý je dlhodobo blízkym spojencom Moskvy, v januári vyhlásil, že je otvorený usporiadaniu spoločných vojenských cvičení so Severoatlantickou alianciou. Bielorusko má spoločnú hranicu s Ruskom, ale aj s členskými krajinami NATO Poľskom, Litvou a Lotyšskom.



Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas rozhovorov, ktoré sa konali 7. februára v ruskom čiernomorskom letovisku Soči, nedospeli k výraznejšiemu pokroku, čo sa týka cien za dodávky ruských energetických surovín či užšej integrácie oboch krajín.



Lukašenko, ktorý je v Bielorusku pri moci už viac než 25 rokov, je v uplynulých rokoch vystavený narastajúcemu nátlaku zo strany Moskvy, aby súhlasil s užšími bilaterálnymi vzťahmi v oblasti politiky, hospodárstva a vojenských otázok.