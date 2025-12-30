< sekcia Zahraničie
Bielorusko zverejnilo zábery ruských rakiet Orešnik na svojom území
Rezort obrany priblížil, že personál predtým absolvoval výcvik na ich obsluhu na moderných výcvikových systémoch.
Autor TASR
Minsk 30. decembra (TASR) - Bielorusko v utorok zverejnilo video z nasadenia ruských balistických rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska) na svojom území. Ministerstvo obrany informovalo, že v Bielorusku sa konala ceremónia pri príležitosti uvedenia týchto rakiet schopných niesť jadrové hlavice do bojovej služby, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a BelTA.
„Po tom, čo bol systém uvedený do stavu pripravenosti na svoje plánované využitie a čo ho overila spoločná komplexná skupina, raketový prápor Orešnik začal plniť úlohy bojovej služby v určených oblastiach na území našej krajiny,“ uviedlo bieloruské ministerstvo obrany.
Systém je podľa ministerstva schopný zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti až 5000 kilometrov. Raketa môže byť vybavená konvenčnými aj jadrovými hlavicami a vypáliť ich môže kedykoľvek počas letu.
Rozmiestnenie týchto rakiet na území Bieloruska oznámil tamojší prezident Alexandr Lukašenko tento mesiac.
Dvaja americkí analytici tvrdia na základe satelitných snímok, že Rusko zrejme umiestnilo rakety a ich odpaľovače na niekdajšej leteckej základni na východe Bieloruska.
Reuters konštatuje, že video, ktoré v utorok zverejnilo bieloruské ministerstvo obrany, neodhalilo lokalitu ruských systémov. Boli na ňom mobilné odpaľovače pri pohybe po lesných cestách a vojaci, ktorí systémy maskovali sieťami. Vojenský predstaviteľ na videu oznamoval vojakom, že systémy boli oficiálne zaradené do bojovej služby, a hovoril o pravidelnom výcviku.
Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát - s nebojovými hlavicami - 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
