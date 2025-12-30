Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Zahraničie

Bielorusko zverejnilo zábery ruských rakiet Orešnik na svojom území

.
Na tomto obrázku z videa poskytnutého tlačovou službou ruského ministerstva obrany v pondelok 29. decembra 2025 sú ruskí vojaci zoradení na základni v Bielorusku, kde bol nasadený raketový systém Orešnik. Foto: TASR/AP

Rezort obrany priblížil, že personál predtým absolvoval výcvik na ich obsluhu na moderných výcvikových systémoch.

Autor TASR
Minsk 30. decembra (TASR) - Bielorusko v utorok zverejnilo video z nasadenia ruských balistických rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska) na svojom území. Ministerstvo obrany informovalo, že v Bielorusku sa konala ceremónia pri príležitosti uvedenia týchto rakiet schopných niesť jadrové hlavice do bojovej služby, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a BelTA.

Rezort obrany priblížil, že personál predtým absolvoval výcvik na ich obsluhu na moderných výcvikových systémoch.

„Po tom, čo bol systém uvedený do stavu pripravenosti na svoje plánované využitie a čo ho overila spoločná komplexná skupina, raketový prápor Orešnik začal plniť úlohy bojovej služby v určených oblastiach na území našej krajiny,“ uviedlo bieloruské ministerstvo obrany.

Systém je podľa ministerstva schopný zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti až 5000 kilometrov. Raketa môže byť vybavená konvenčnými aj jadrovými hlavicami a vypáliť ich môže kedykoľvek počas letu.

Rozmiestnenie týchto rakiet na území Bieloruska oznámil tamojší prezident Alexandr Lukašenko tento mesiac.

Dvaja americkí analytici tvrdia na základe satelitných snímok, že Rusko zrejme umiestnilo rakety a ich odpaľovače na niekdajšej leteckej základni na východe Bieloruska.

Reuters konštatuje, že video, ktoré v utorok zverejnilo bieloruské ministerstvo obrany, neodhalilo lokalitu ruských systémov. Boli na ňom mobilné odpaľovače pri pohybe po lesných cestách a vojaci, ktorí systémy maskovali sieťami. Vojenský predstaviteľ na videu oznamoval vojakom, že systémy boli oficiálne zaradené do bojovej služby, a hovoril o pravidelnom výcviku.

Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát - s nebojovými hlavicami - 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
.

Neprehliadnite

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?