Bieloruský bloger zverejnil fotografiu väzneného politika

Minsk 8. januára (TASR) - Bieloruský bloger Raman Pratasevič zverejnil na sociálnych sieťach fotografie väzneného opozičného politika a bývalého bankára Viktara Babaryku, ktorý si v Bielorusku odpykáva trest odňatia slobody za korupciu. Rodina nemala o Babarykovi žiadne správy od apríla 2023. O tom, aký je jeho zdravotný stav, sa dozvedala len od prepustených spoluväzňov.



Ako pripomenula agentúra AFP, Babaryka chcel v roku 2020 kandidovať v prezidentských voľbách proti Alexandrovi Lukašenkovi. Krátko pred hlasovaním bol však Babaryka zadržaný, vzatý do väzby a v roku 2021 odsúdený na 14 rokov za korupciu a pranie špinavých peňazí.



DPA dodala, že ľudskoprávni aktivisti považujú Babaryku za politického väzňa.



Babarykovi prívrženci po zverejnení fotografií a videa vyjadrili radosť. "Babaryka žije. Radi vidíme fotografiu z kolónie č.1 v Navapolacku. Viac ako 630 dní sme o ňom nemali žiadne správy," uviedli.



Len od prepustených väzňov mala Babarykova rodina a blízki informácie, že výrazne schudol, má zdravotné problémy a nie je v dobrom psychickom stave. Prepustení tiež uviedli, že od februára 2023 sa prístup dozorcov k Babarykovi výrazne zmenil - "ako keby zhora dostali pokyn zaobchádzať s ním čo najkrutejšie". Pre Babaryku to znamenalo, že ho často posielali do trestnej cely.



Fotografie a videozáznam s Babarykom nasnímaným v návštevnej miestnosti väznice zverejnil na sociálnych sieťach novinár Raman Pratasevič, ktorý najprv pôsobil v opozícii, ale po svojom zatknutí bieloruskými úradmi v roku 2021 a pobyte vo väzbe pôsobí - podľa vlastných slov - ako sprostredkovateľ medzi bieloruskými úradmi a Bielorusmi žijúcimi v zahraničnom exile.



Pratasevič priniesol Babarykovi do väznice listy od príbuzných, zobral jeho odpovede na ne a nahral s ním videoodkaz. Kedy video a fotografie vznikli, Pratasevič neuviedol.



V novembri 2024 Pratasevič zverejnil fotografiu uväznenej opozičnej aktivistky Maryje Kalesnikavovej, ktorá bola koordinátorkou predvolebného štábu Viktara Babaryku - tomu však napokon úrady znemožnili kandidovať. Kalesnikavová následne vo voľbách podporila opozičnú kandidátku Sviatlanu Cichanovskú, ktorá podľa tvrdení opozície v hlasovaní porazila dlhoročného prezidenta Lukašenka.



Kalesnikovová bola po voľbách za dramatických okolností v Bielorusku zadržaná a v roku 2021 odsúdená na 11 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom získať moc a ďalšie trestné činy.



Podľa ľudskoprávneho projektu Viasna zostáva k 8. januáru v Bielorusku vo väzení 1258 ľudí zbavených slobody z politických dôvodov. Pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia koncom januára, síce dlhoročný a Západom neuznaný bieloruský prezident Lukašenko dal milosť viac ako dvom stovkám ľudí, ale zoznam politických väzňov sa neustále rozrastá.



Prezidentské voľby v roku 2020 sprevádzali obvinenia z podvodu a následne aj masové protesty, ktoré dal Lukašenko násilne potlačiť.