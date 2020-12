Bieloruský katolícky arcibiskup dostal povolenie na návrat do vlasti

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Minsk 24. decembra (TASR) - Bieloruský katolícky arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, ktorému úrady v auguste odopreli možnosť návratu z Poľska do vlasti za účasť nadostal povolenie na návrat. Informovala o tom vo štvrtok miestna katolícka cirkev.Tajomník bieloruskej katolíckej cirkvi Jurij Sanko pre agentúru AFP uviedol, že 74-ročný arcibiskup sa vrátil vo štvrtok do Bieloruska z Poľska.uviedol Sanko.Už v utorok bieloruský minister zahraničia Uladzimir Makej a nuncius v Bielorusku oznámili, že návratu Kondrusiewicza nestojí nič v ceste. Makej povedal, že za bieloruského arcibiskupa loboval aj pápež František.Katolícka cirkev odhaduje, že katolíci tvoria asi 15 percent z 9,5 milióna obyvateľov Bieloruska, pričom väčšinu tvoria pravoslávni veriaci.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko tvrdil, že arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz sa podieľal na. Vyhlásil, že Kondrusiewiczovi je upieraný návrat do Bieloruska, pretožeAko je známe, po prezidentských voľbách, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta, a po vypuknutí protestov Kondrusiewicz opakovane vyzýval bieloruské orgány, aby zastavili násilie proti demonštrantom. Na webovej stránke katolíckej cirkvi v Bielorusku boli uverejnené aj výňatky z rozhovoru arcibiskupa pre poľskú katolícku televíziu, v ktorých uviedol, že výsledky hlasovania boli sfalšované. Následne Kondrusiewicz odcestoval do Poľska, ale naspäť do Bieloruska ho už tamojší pohraničníci nepustili, hoci je občanom Bieloruska. Bieloruské úrady mu okrem toho zneplatnili jeho bieloruský pas.Vatikán i americké ministerstvo zahraničných vecí Minsk viackrát vyzvali, aby Kondrusiewiczovi umožnili návrat do vlasti.