Bieloruský líder tvrdí, že požiadal Putina o zbrane

Moskva 16. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu uviedol, že svojho ruského náprotivka Vladimira Putina požiadal o dodávku zbraní. Požiadavka prichádza v čase, keď Bielorusko čelí masovým protestom proti sporným výsledkom nedávnych prezidentských volieb, informovala tlačová agentúra Reuters.



Lukašenko v rozhovore s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom počas rokovania v Minsku uviedol: "Taktiež som požiadal prezidenta Ruska o niekoľko nových typov zbraní." Bieloruský líder však nešpecifikoval, aký arzenál žiadal od Putina. "Situáciu môžeme udržať pod kontrolou nielen v Bielorusku, ale aj na našich hraniciach," povedal Lukašenko podľa miestnej tlačovej agentúry Belta.



Rusko a Bielorusko momentálne uskutočňujú spoločné vojenské cvičenie, ktoré potrvá do neskorého septembra. Lukašenko vyhlásil, že obe krajiny by mali plánovať viac takýchto manévrov. Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, zároveň povedal, že nové prezidentské voľby by sa mali konať až po tom, ako Bielorusko prijme novú ústavu.



Jeho výroky prišli dva dni po tom, ako ho Putin privítal na bilaterálnych rokovaniach v prímorskom letovisku Soči, kde šéf Kremľa prisľúbil Minsku pôžičku vo výške 1,5 miliardy dolárov.



Rusko sa v bieloruskej kríze postavilo na stranu Lukašenka, zatiaľ čo Západ označil výsledky volieb za sfalšované a odsúdil tvrdé zákroky voči demonštrantom. Putin koncom augusta oznámil, že Rusko na Lukašenkovu žiadosť vytvorilo záložnú policajnú jednotku, ktorá by mala byť nasadená v prípade, ak by sa situácia počas demonštrácií v Bielorusku vymkla spod kontroly.