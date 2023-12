Bieloruský líder v Pekingu ocenil spoľahlivé partnerstvo s Čínou

Peking 4. decembra (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok v Pekingu na rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom ocenil priateľské vzťahy medzi oboma štátmi. Vyhlásil, že Bielorusko bolo vždy spoľahlivým partnerom Číny a zostane ním aj naďalej.



Ako informovala agentúra AFP, Lukašenko je na svojej druhej tohtoročnej návšteve v Pekingu. Do Číny pricestoval v nedeľu a zotrvá tam najmenej dva dni, počas ktorých by s čínskymi partnermi mali rokovať o mnohých otázkach vrátane "obchodu, ekonomiky, investícií a medzinárodnej spolupráce".



V pondelok na schôdzke so Si Ťin-pchingom Lukašenko vyhlásil, že strategická spolupráca medzi Bieloruskom a Čínou je determinovaná "podobnosťou našich ideológií a samotnou logikou medzinárodných udalostí a procesov, ktoré dnes prebiehajú".



"Už dávno sme sa rozhodli, že budeme spolupracovať a žiť v priateľstve s Čínou," vyhlásil Lukašenko, pričom pripomenul, že priateľstvo Bieloruska s Čínou "má viac ako 30 rokov". "Nikdy sme z tejto cesty neodbočili ani doľava, ani doprava," zdôraznil bieloruský prezident počas prijatia u Siho.



Lukašenko naposledy zavítal do Číny vo februári. Šlo o cestu, ktorá vyvolala veľké dohady vzhľadom na inváziu ruskej armády na Ukrajinu. Peking túto ofenzívu doteraz verejne neodsúdil - napriek tlaku Spojených štátov a ďalších západných krajín.



Bielorusko, ktoré sa - pokiaľ ide o politickú a finančnú podporu - vo veľkej miere spolieha na Rusko, bolo vo vojne proti Ukrajine použité ako predmostie pre vpád ruskej armády, a to už v úvodnej fáze invázie - vo februári 2022.