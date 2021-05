Bieloruský minister: Máme pripravené odvetné sankcie proti Západu

Minsk 7. mája (TASR) - Bielorusko zavedie nové odvetné sankcie proti západným krajinám, v prípade ak tie budú pokračovať vo svojej sankčnej politike voči Minsku. Vyhlásil to v piatok bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej, ktorého citovala agentúra Interfax.



"Bez odozvy neostane ani jeden krok, ktorý podniknú naši európski a západní oponenti. Všetky opatrenia a sankcie sú pripravené. Počkáme, ako sa vyvinie situácia a aké rozhodnutia prijmú partneri na Západe," povedal Makej.



Podľa neho sa sankcie majú týkať predovšetkým európskych firiem pôsobiacich na území Bieloruska, pričom vláda "nedopustí, aby tieto sankcie ohrozili ekonomický vývoj krajiny alebo životnú úroveň jej občanov."



Koncom apríla uvalila bieloruská vláda sankcie na spoločnosti Škoda Auto, Liqui Moly a Beiersdorf a na pol roka zakázala dovoz ich výrobkov do Bieloruska.



Po prezidentských voľbách v auguste 2020, ktoré opozícia označila za zmanipulované, krajinu zaplavila vlna demonštrácií. Bieloruské bezpečnostné zložky protesty násilne potlačili, v dôsledku čoho Európska únia od októbra minulého roka postupne zavádza sankcie proti Bielorusku. Na európskom sankčnom zozname sa v súčasnosti nachádza 88 osôb vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka a sedem ďalších subjektov. Všetkým boli zmrazené aktíva v EÚ a majú zákaz cestovať do krajín Únie.