Bieloruský minister odmietol vstup krajiny do vojny po boku Ruska

New York 27. septembra (TASR) – Bieloruský minister zahraničných vecí Siarhej Alejnik si nevie predstaviť alternatívu k politickému a diplomatickému riešeniu konfliktu na Ukrajine, ale ani zapojenie Bieloruska do vojny proti Ukrajine po boku ruských ozbrojených síl. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý Alejnik poskytol agentúre AP.



Uviedol v ňom tiež, že za nepredstaviteľnú považuje i situáciu, že by Rusko Bielorusku nariadilo použitie taktických jadrových zbraní nedávno rozmiestnených na bieloruskom území.



"Nevidím takúto možnosť, pretože ide primárne o obranný nástroj," uviedol na margo rakiet Alejnik, zároveň však nevylúčil ich použitie v prípade napadnutia Bieloruska.



Dôvodom ich rozmiestnenia na území Bieloruska je podľa Alejnika "veľmi veľká militarizácia" oblastí pozdĺž bieloruských hraníc.



Bielorusko je strategickým partnerom Ruskej federácie: Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko Kremľu na začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajine umožňoval využívať na presun vojenských síl aj územie svojej krajiny. Odmietol však aktívne zapojenie bieloruských ozbrojených síl do tohto vojnového konfliktu.



Alejnik spochybnil vyhlásenia niektorých politických oponentov, že Bielorusko pre vzťahy s Ruskom mieri do medzinárodnej izolácie. Odvolal sa pritom na 40 stretnutí, ktoré absolvoval počas svojej päťdňovej návštevy Valného zhromaždenia OSN, ktorých cieľom bolo budovanie ekonomických vzťahov zamerané najmä na zaistenie dodávok potravín a strojných zariadení. Bielorusko podľa jeho slov buduje a upevňuje vzťahy nielen s africkými krajinami, ale aj s Čínou.



Alejnik sa počas rozpravy na pôde VZ OSN krátko vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Vyhlásil síce, že vidieť utrpenie Ukrajiny je veľmi bolestivé, zároveň však Západ obvinil, že dodávkami zbraní Ukrajine toto utrpenie predlžuje.



Podľa Alejnika nikto nevie povedať, ako dlho vojna na Ukrajine potrvá. Pripomenul, že v Bielorusku sa vlani konali tri kolá rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, počas ktorých sa "začínali rodiť náznaky mierovej zmluvy". Z neúspechu rokovaní Alejnik obvinil Ukrajinu a "možno aj ďalších" hráčov nepriamo zapojených do konfliktu. Deklaroval však, že Bielorusko bude pokračovať v snahách o obnovenie mieru na Ukrajine.



AP pripomenula, že Lukašenkov režim je ostro kritizovaný za prenasledovanie politických oponentov a aktivistov za ľudské práva.



Alejnik na otázku k tejto téme povedal, že "(Bielorusko) nemá politických väzňov." Všetky zadržiavané osoby sú podľa neho vo väzbe za zločiny preukázané súdom.