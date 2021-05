Bieloruský národný letecký prepravca zatiaľ nebude lietať na Krym

Minsk 30. mája (TASR) - Bieloruský národný letecký prepravca Belavia nebude prevádzkovať lety na Krymský polostrov, kým nebude v Bielorusku prijaté politické rozhodnutie vo veci jeho uznania ako súčasti ruského územia. Uviedol to v nedeľu šéf tejto leteckej spoločnosti Ihar Čarhinec.



"Pravdepodobne netreba tajiť, že by malo (najprv) dôjsť k politickému uznaniu Krymu ako (časti) ruského štátu," uviedol Čarhinec podľa spravodajského portálu Novaja Gazeta.



Spresnil, že keď "bude prijaté politické rozhodnutie, pozrieme sa na to".



Dodal však, že v súvislosti s letmi na Krym sa môžu objaviť aj obchodné problémy. Uviedol, že treba zvážiť i ziskovosť takýchto letov. Vysvetlil, že aj pred anexiou Krymu tam bieloruský letecký dopravca lietal nepravidelne, "iba ak bol komerčne ziskový".



Koncom tohto týždňa Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pricestoval do Soči, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obaja následne poverili ministerstvá dopravy svojich krajín, aby zabezpečili letecké spojenie "s prihliadnutím na veľký počet bieloruských občanov, ktorí chcú cestovať na ruské pobrežie Čierneho mora" a s ohľadom na fakt, že "veľký počet bieloruských občanov sa musí nejako vrátiť do svojej vlasti".



Rozhlasová stanica Echo Moskvy pripomenula, že v súčasnosti je Belavia nútená rušiť lety do väčšiny európskych krajín pre zákaz prijímať lety bieloruských leteckých spoločností v štátoch EÚ. V tejto situácii má Belavia v úmysle zvýšiť počet letov do ruských miest.