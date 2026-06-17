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Bieloruský novinár Andrzej Poczobut prevzal Sacharovovu cenu
Predsedníčka EP Roberta Metsolová vo svojom príhovore uviedla, že Sacharovova cena vzdáva hold nielen Poczobutovej odvahe, ale aj hodnotám, ktorých sa nevzdal napriek rokom väznenia.
Autor TASR
Štrasburg 17. júna (TASR) - Bieloruský novinár Andrzej Poczobut prevzal v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2025, ktorá mu bola udelená vlani v decembri, informoval denník Le Monde, píše TASR.
Predsedníčka EP Roberta Metsolová vo svojom príhovore uviedla, že Sacharovova cena vzdáva hold nielen Poczobutovej odvahe, ale aj hodnotám, ktorých sa nevzdal napriek rokom väznenia.
Poczobut, ktorý má okrem bieloruského aj poľské občianstvo, bol z väzenia prepustený v apríli v rámci výmeny väzňov sprostredkovanej Spojenými štátmi medzi Poľskom, Moldavskom, Ruskom a Bieloruskom. Trest si odpykával v trestaneckom tábore na severe Bieloruska, v úplnej izolácii od okolitého sveta.
Bieloruský súd odsúdil Poczobuta v roku 2023 na osem rokov väzenia za údajné „podnecovanie nenávisti“. V tom čase bol členom Zväzu Poliakov v Bielorusku - organizácie, ktorú režim prezidenta Alexandra Lukašenka dlhodobo potláča.
Vo svojom prejave na pôde EP sa Poczobut poďakoval europoslancom za ich podporu, keď vyhlásil, že hlas europarlamentu „počuť aj za múrmi väzníc“. Dodal, že záujem europoslancov a správa o tom, že sa stal nositeľom Sacharovovej ceny ovplyvnili aj správanie sa väzenského personálu k nemu.
Poczobut v príhovore zároveň kritizoval „dlhoročnú protieurópsku kampaň“ zo strany Lukašenkovho režimu. Upozornil aj na absenciu slobody prejavu a médií v Bielorusku.
Novinár zároveň pripomenul osud 854 politických väzňov, ktorí sú - podľa dostupných údajov - naďalej zadržiavaní v Bielorusku. Medzi nimi je aj 21 novinárov.
Situáciu v Bielorusku označil Poczobut za mimoriadne vážnu a vyzval na podporu občianskych iniciatív a nezávislých médií v autoritárskych štátoch.
Predsedníčka EP Roberta Metsolová vo svojom príhovore uviedla, že Sacharovova cena vzdáva hold nielen Poczobutovej odvahe, ale aj hodnotám, ktorých sa nevzdal napriek rokom väznenia.
Poczobut, ktorý má okrem bieloruského aj poľské občianstvo, bol z väzenia prepustený v apríli v rámci výmeny väzňov sprostredkovanej Spojenými štátmi medzi Poľskom, Moldavskom, Ruskom a Bieloruskom. Trest si odpykával v trestaneckom tábore na severe Bieloruska, v úplnej izolácii od okolitého sveta.
Bieloruský súd odsúdil Poczobuta v roku 2023 na osem rokov väzenia za údajné „podnecovanie nenávisti“. V tom čase bol členom Zväzu Poliakov v Bielorusku - organizácie, ktorú režim prezidenta Alexandra Lukašenka dlhodobo potláča.
Vo svojom prejave na pôde EP sa Poczobut poďakoval europoslancom za ich podporu, keď vyhlásil, že hlas europarlamentu „počuť aj za múrmi väzníc“. Dodal, že záujem europoslancov a správa o tom, že sa stal nositeľom Sacharovovej ceny ovplyvnili aj správanie sa väzenského personálu k nemu.
Poczobut v príhovore zároveň kritizoval „dlhoročnú protieurópsku kampaň“ zo strany Lukašenkovho režimu. Upozornil aj na absenciu slobody prejavu a médií v Bielorusku.
Novinár zároveň pripomenul osud 854 politických väzňov, ktorí sú - podľa dostupných údajov - naďalej zadržiavaní v Bielorusku. Medzi nimi je aj 21 novinárov.
Situáciu v Bielorusku označil Poczobut za mimoriadne vážnu a vyzval na podporu občianskych iniciatív a nezávislých médií v autoritárskych štátoch.