Bieloruský novinár pôsobiaci na Ukrajine sa stal obeťou útoku

Brusel 11. mája (TASR) - Manželka bieloruského novinára Denysa Stadžiho (Lavnikevyča) žiada ukrajinské úrady, aby dôsledne vyšetrili útok, ktorého obeťou sa jej manžel stal v apríli na Ukrajine, kde od roku 2018 žije a pracuje.



Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) vo svojom vyhlásení útok na Stadžiho rozhodne odsúdila a žiada ukrajinské úrady, aby prípad vyšetrili a vydali páchateľov justícii. S rovnakou výzvou prišiel koncom týždňa aj Výbor na ochranu novinárov (VON).



Stadžiho manželka Viktorija Lavnikevyčová, ktorá je s VON v kontakte prostredníctvom aplikácie na odosielanie správ, informovala, že so Stadžim stratila kontakt 9. apríla, keď bola so synom na západnej Ukrajine.



Po návrate do Kyjeva – 12. apríla – ho našla v ich byte v bezvedomí. Muž bol zabalený do vriec na odpadky a na tele mal modriny a iné známky týrania.



Fotografie zverejnené Lavnikevyčovou na sociálnych sieťach ukazujú Stadžiho s rozsiahlymi modrinami na trupe, rukách a nohách, ako aj s reznými ranami na rebrách, chrbte a zadku.



Stadžiho následne previezli do nemocnice. Podľa názoru lekárov bol novinár bitý najmenej tri až štyri dni. Lekári odhadujú, že na zotavenie bude potrebovať niekoľko mesiacov.



Z informácií, ktoré novinárova partnerka zverejnila na platforme Telegram, vyplýva, že Stadži bol otrávený neznámou látkou, ktorej zloženie však už nebolo možné zistiť. Spôsobila mu vážne poškodenie nervového systému a polovice pľúc.



Donútili ho aj piť zmes alkoholu so sedatívami a podľa jeho manželky mu bol pravdepodobne vpichnutá aj látka podobná metadonu.



Stadži je bieloruský ekonomický novinár, ktorý od roku 2018 žije na Ukrajine, kde pracoval pre viaceré ukrajinské spravodajské weby.



Spoločne s Lavnikevyčovou prevádzkujú telegramový kanál pre Bielorusov v Kyjeve a moderujú niekoľko četov zameraných na bieloruskú diaspóru na Ukrajine. Na oboch sa v nedávnom období objavili kritické správy o ruskej invázii na Ukrajinu.



Lavnikevyčová sa pre VON vyjadrila, že ona i jej manžel dostali vlani v lete cez platformu Telegram anonymné vyhrážky smrťou a nakrátko prestali moderovať tieto četovacie skupiny. Po vypuknutí vojny na Ukrajine však tieto svoje aktivity obnovili. Podľa jej slov ich na Telegrame sleduje asi 17.000 ľudí.



Vo vyhlásení IFJ sa uvádza, že nedávno boli úplne identickým spôsobom zlikvidovaní dvaja aktivisti v Bielorusku.



Niektoré bieloruské, ukrajinské i ruské médiá – napríklad Naša niva či Meduza.io – na jeseň roku 2020 napísali, že Lavnikevyč si vymyslel sieť falošných odborníkov a odvolával sa na nich vo svojich textoch pre rôzne médiá alebo písal pod rôznymi pseudonymami, a to údajne desať rokov. Novinár tieto obvinenia poprel a tvrdil, že takto len chránil svoje zdroje. Niektoré médiá jeho články zo svojich webov stiahli.