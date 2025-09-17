< sekcia Zahraničie
Bieloruský opozičník Statkevič je po odmietnutí exilu opäť vo väzení
Autor TASR
Vilnius/Minsk 17. septembra (TASR) — Líder bieloruskej opozície Mikalaj Statkevič, ktorý pred týždňom odmietol možnosť odísť po prepustení z väzenia do exilu, je opäť vo väzení v Bielorusku. S odvolaním sa na dôveryhodný zdroj o tom informoval spravodajský web Naša Niva, píše TASR.
Statkevič bol minulý štvrtok medzi 52 občanmi Bieloruska a západných krajín, ktorí boli prepustení z bieloruských väzníc. Na rozdiel od nich však nevyužil možnosť odísť do exilu a rozhodol sa zostať v Bielorusku. Ostatní prepustení boli deportovaní do Litvy.
Web Naša Niva s odvolaním sa na „spoľahlivý zdroj“ informovala, že Statkeviča z bielorusko-litovskej hranice previezli do trestaneckej kolónie v meste Hlybokaje vo Vicebskej oblasti.
Statkevičovej manželke Maryne Adamovičovej, ktorá tam medzičasom vycestovala, však vedenie väzenského tábora odmietlo potvrdiť, či sa jej manžel nachádza v tomto väzení. Úrady sľúbili, že jej „do 15 dní poskytnú písomnú odpoveď“.
Až do 11. septembra - dňa, keď bolo prepustených 52 bieloruských politických väzňov, - neboli o 69-ročnom Statkevičovi dva a pol roka žiadne správy.
Statkeviča v stredu vo svojom verejnom vystúpení spomenul aj tamojší prezident Alexandr Lukašenko. Zreprodukoval, ako Statkevič po prepustení z väzenia, kde si odpykával 14-ročný trest za obvinenia z extrémizmu, v neutrálnej zóne na hranici Bieloruska s Litvou odmietol odísť do exilu. Lukašenko však nepovedal, kde presne sa Statkevič momentálne nachádza. Uviedol len, že politickí väzni budú prepúšťaní „postupne a pokojne“.
V súčasnosti je v Bielorusku takmer 1200 oficiálne uznaných politických väzňov, ale ich skutočný počet je vyšší, napísal cez uplynulý víkend spravodajský web Euronews.
Statkevič, bývalý predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDP, známej aj ako Narodnaja hramada), kandidoval v roku 2010 v prezidentských voľbách v Bielorusku proti prezidentovi Lukašenkovi.
V nasledujúcich rokoch Statkeviča opakovane zadržali a brali do väzby. V roku 2021 bol za „organizovanie masových nepokojov“ odsúdený na 14 rokov väzenia.
Mikalaj Statkevič má vďaka svojmu boju za slobodu a demokraciu veľkú popularitu u časti bieloruskej spoločnosti. Ako bývalý armádny podplukovník má údajne stále podporu aj v radoch príslušníkov armády, kde bol známy ako rešpektovaný dôstojník, doplnil web Euronews.
