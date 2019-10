Bieloruský prezident plánuje navštíviť Rakúsko a Lotyšsko

Minsk 30. októbra (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko potvrdil v stredu zámer vycestovať do Rakúska a Lotyšska v čase, keď sa objavuje napätie vo vzťahoch medzi Bieloruskom a Ruskom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP, pričom označila Lukašenka za "izolovaného lídra".



"Rakúsko, Lotyšsko a iné krajiny sú oknom po tom, ako bol okolo nás postavený plot," povedal Lukašenko pred novinármi. "Chcem povedať, aby všetci počuli, že je úlohou prezidenta - už od čias Petra Veľkého - prerúbať takéto okno tam, kde to uznáme za vhodné," dodal s použitím výrazu, akým ruský básnik Alexander Sergejevič Puškin opisoval snahu spomínaného cára priblížiť Rusko Európe.



Bielorusko je terčom sankcií zo strany Západu v súvislosti so situáciou okolo dodržiavania ľudských správ a organizovania volieb v tejto bývalej sovietskej republike. Prezident Lukašenko (65) navštevuje iné európske krajiny len zriedkavo. V posledných rokoch sa však Západ a Bielorusko snažia o zlepšenie vzájomných vzťahov, zatiaľ čo susedné Rusko presadzuje ďalšie zbližovanie, pripomenula AFP.



Lukašenko by mal Rakúsko navštíviť 12. novembra a prebiehajú tiež prípravy na jeho návštevu v Lotyšsku. Cesta do Rakúska bude jeho prvou do niektorej z krajín EÚ za posledné viac než tri roky.



V roku 2016 Lukašenko navštívil Taliansko a Vatikán po tom, ako EÚ stiahla väčšinu svojich sankcií voči Bielorusku. Iné pozvania, ktoré odvtedy dostal, však dosiaľ zakaždým odmietol.