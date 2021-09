Bieloruský súd odsúdil Rusku za ohováranie Lukašenka

Minsk 20. septembra (TASR) – Bieloruský súd odsúdil ruskú občianku Irinu Vikchoľmovú na 1,5 roka odňatia slobody za príspevok na sociálnej sieti Twitter, v ktorom podľa súdu ohovárala bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. V pondelok o tom informoval portál Meduza.io s odvolaním sa na bieloruskú televíziu Belsat.



Dôvodom na trestné stíhanie Rusky bol podľa Meduzy jej príspevok na Twitteri, v ktorom odkazovala na nútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku.



„Ďalší Lukašenkov zločin: čin štátneho leteckého pirátstva," píše sa v príspevku Vikchoľmovej.



Vikchoľmová tento príspevok na Twitteri zverejnila ešte koncom mája 2021. Úrady ju zadržali krátko na to. Ruské média sa však o jej zadržaní dozvedeli až v septembri, pretože Vikchoľmová nemala v Bielorusku žiadnych blízkych rodinných príslušníkov.



Podľa agentúry RIA Novosti sa však proti rozsudku možno ešte odvolať. Vikchoľmová podľa bieloruského centra pre ľudské práva Viasna odmietala právneho zástupcu, ktorého jej pridelili.



Bieloruské úrady 23. mája pre údajnú bombovú hrozbu odklonili lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu. Tento let musel pristáť na letisku v Minsku, pričom ho sprevádzala bieloruská stíhačka MiG-29. Bieloruské úrady po pristátí zatkli novinára Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube lietadla.