Bieloruských novinárov odsúdili za nesprávne platby za energie a vodu

Minsk 16. marca (TASR) - Súd v Minsku odsúdil v utorok na dva a pol roka väzenia šéfredaktora bieloruského denníka Naša Niva Jahora Marcinoviča a šéfa jeho reklamného oddelenia Andreja Skurka. Ako informovala agentúra AFP, súd ich oboch uznal za vinných zo spôsobenia majetkovej škody. Obaja odsúdení označili svoje stíhanie za politicky motivované.



Marcinovič a Skurko sú vo väzbe od svojho zatknutia v júli roku 2021.



Podľa prokuratúry Skurko a Marcinovič ako funkcionári vydavateľskej spoločnosti - a Marcinovič zároveň aj ako majiteľ obchodného podielu v tomto súkromnom podniku - presťahovali jej sídlo do bytu v Skurkovom vlastníctve a v čase od mája 2017 do júna 2021 tam vykonávali podnikateľskú činnosť.



Prokuratúra ich obvinila, že v danom období platili za služby spojené s užívaním bytu - za energie a vodu - ako súkromné osoby, nie ako podnikatelia.



V Bielorusku sú tarify pre právnické osoby vyššie ako pre fyzické osoby.



Prokuratúra pôvodne uviedla, že Skurko a Marcinovič týmto svojím konaním spôsobili komunálnym podnikom škodu vo výške 3500 bieloruských rubľov (959 eur). Neskôr bola škoda zvýšená na 10.000 bieloruských rubľov (2741 eur).



Obžalovaní škodu v plnej miere uhradili ešte pred začatím súdneho konania, uviedla prokuratúra.



Naša Niva sa stala známou aj zahraničí, keď monitorovala masové protivládne protesty, ktoré vypukli po tom, čo bol Alexandr Lukašenko vyhlásený za víťaza prezidentských volieb z augusta roku 2020. Opozícia i Západ označili tieto voľby za zmanipulované.



Spolu s iným nezávislým webom - Tut.by, ktorý bol tiež zakázaný - monitorovali zásahy silových zložiek, počas ktorých bolo zatknutých viac ako 35.000 demonštrantov. Ďalšie tisíce polícia zbila, informovala AFP.



Agentúra AFP dodala, že vo väzbe si odpykáva trest alebo čaká na súd až 32 bieloruských novinárov.



Bieloruské úrady zablokovali prístup na web denníka Naša Niva v júli minulého roku a v novembri - v čase, keď si tieto noviny pripomínali 115. výročie svojho založenia - boli zakázané ako extrémistické.



Tento zákaz v praxi znamená, že každému, kto by zverejnil alebo preposielal materiály denníka Naša Niva, hrozí trest odňatia slobody až na sedem rokov.



Po týchto krokoch bieloruského vedenia väčšina novinárov denníka Naša Niva z Bieloruska emigrovala a pokračovala vo vydávaní novín online.



Agentúra AFP pripomenula, že Lukašenko sa udržal pri moci v čase, keď Rusko - jeho spojenec - už čelilo sankciám Západu za anexiu Krymu a zasahovanie do diania na východnej Ukrajine. Nedávno Rusko využilo bieloruské územie na spustenie svojej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára.



"Podporovali sme slobodu prejavu a nezávislosť Bieloruska, ale obe sa teraz stali prázdnymi slovami," povedal Marcinovič v prejave na súde. "Noviny prežili počas svojej histórie dve revolúcie a dve svetové vojny a teraz sú svedkami ďalšej vojny, do ktorej bolo Bielorusko vtiahnuté," vyhlásil pred súdom.