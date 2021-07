Bielorusovi, ktorý sa zapojil do bojov na Ukrajine, zvýšili trest

Praha 22. júla (TASR) - Odvolací Vrchný súd v Prahe výrazne sprísnil trest Bielorusovi, ktorý sa podľa obžaloby zapojil do bojov na východe Ukrajiny. Súd mu podľa štvrtkového verdiktu vymeral 21 rokov väzenia. Pôvodne dostal za pomoc proruským separatistom trest odňatia slobody v trvaní 4,5 roka. Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Seznam Zprávy.



Alexandr Fadejev (42) sa v minulosti priznal k tomu, že na Ukrajine vykonával pomocné aktivity, no priame zapojenie do bojov odmietal. Mestský súd v Prahe vlani Fadejeva potrestal za účasť v organizovanej zločineckej skupine, podľa odvolacieho senátu sa však dopustil teroristického útoku, z ktorého bol aj pôvodne obžalovaný. Mužovi za tento skutok podľa trestného zákona platného do konca januára hrozil 12- až 20-ročný trest odňatia slobody. Keďže sa však činu dopustil v rámci organizovanej zločineckej skupiny, hranica trestnej sadzby sa zvyšuje o tretinu. Ako uvádza Seznam Zprávy, Fadejev ešte môže podať dovolanie na najvyššom súde. Odvolací súd ho navyše na neurčito vyhostil z ČR.



Fadejev, ktorý je momentálne vo väzbe pre iný trestný čin, sa podľa obžaloby zapojil do konfliktu "v úmysle aktívne podporiť separatistické skupiny na východe Ukrajiny, ktoré sa usilujú o odtrhnutie od Ukrajiny a vytvorenie samostatného štátneho útvaru, tzv. Doneckej ľudovej republiky".



Podľa štátneho zástupcu Fadejev na Ukrajinu vycestoval opakovane, a to v čase od októbra 2014 do mája 2016. Podľa obžaloby sa nechal vyzbrojiť a podieľal sa na rôznych vojenských úlohách v radoch tzv. Republikánskej gardy Doneckej ľudovej republiky.



Zo zbrane, ktorú dostal od separatistov, Fadejev podľa vlastných slov strieľal len vo výcvikovom stredisku na strelnici. O tom, že Donecká ľudová republika bola vyhlásená v rozpore s ukrajinskou ústavou, vraj nevedel. Nezaujímal sa údajne ani o to, kto činnosť gardy financuje.



Ozbrojený konflikt v Donbase vypukol v roku 2014, keď sa po ruskej anexii Krymského polostrova začali od odštiepenie sa od Kyjeva usilovať aj Ruskom podporovaní separatisti v Doneckej a Luhanskej oblasti, kde následne aj vyhlásili svoje republiky nepodliehajúce ukrajinskej vláde, čo však Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Tento konflikt si už vyžiadal viac ako 13.000 obetí.