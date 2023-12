Biely dom:Ak sa neschvália prostriedky, Ukrajine nebude z čoho pomáhať

Washington 4. decembra (TASR) - Biely dom v pondelok varoval, že ak americký Kongres do konca roka neschváli nové finančné prostriedky, nebude už z čoho poskytovať vojenskú pomoc Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Chcem, aby bolo jasné, že bez zásahu Kongresu nám do konca roka dôjdu zdroje na nákup ďalších zbraní a vybavenia pre Ukrajinu," napísala riaditeľka Úradu (Bieleho domu) pre riadenie a rozpočet (OMB) Shalanda Youngová v liste adresovanom novému predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi.



Dodala, že prerušenie toku vojenskej pomoci by nielen znížilo bojové schopnosti ukrajinskej armády a ohrozilo jej doterajší postup, ale zároveň zvýšilo šance Ruska na bojové úspechy.



Americký prezident Joe Biden v októbri požiadal Kongres o uvoľnenie približne 105 miliárd dolárov v rámci bezpečnostného balíka, ktorý okrem iného obsahuje aj rozsiahlu vojenskú pomoc pre Ukrajinu a Izrael.



Niektorí konzervatívni republikáni, zástancovia tzv. tvrdej línie, však ďalšiu pomoc pre Kyjev odmietajú a Kongres už niekoľko mesiacov čelí patovej situácii v otázke financovania amerických federálnych úradov.



Senát USA schválil v polovici novembra dočasný plán, ktorý má zabrániť zastaveniu financovania vládnych inštitúcií - tzv. shutdownu. Ten následne odsúhlasila aj Snemovňa reprezentantov. Plán ma zaistiť financovanie niektorých federálnych úradov i agentúr do 19.januára a ďalších do 2. februára.



V pondelkovom liste riaditeľky Youngovej sa píše, že dovtedy by už mohlo byť neskoro a doposiaľ schválené finančné prostriedky pre Ukrajinu sa už čoskoro vyčerpajú. "Na splnenie tejto úlohy nie je k dispozícii žiaden čarovný mešec. Došli nám peniaze - a takmer už aj čas," napísala Youngová.



"Toto nie je problém pre budúci rok. Čas pomôcť demokratickej Ukrajine v boji proti ruskej agresii je práve teraz. Kongres musí konať," zdôraznila na záver.



Spojené štáty sú vôbec najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Dosiaľ na tento účel vyčlenili takmer 44 miliárd dolárov a opakovane prisľúbili pomáhať "tak dlho, ako to bude potrebné". Odpor niektorých republikánov však budúce dodávky pomoci ohrozuje.