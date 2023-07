Biely dom: Americká vláda neiniciovala neoficiálne rozhovory s Rusmi

Washington 7. júla (TASR) – Americká vláda neschválila ani nepodporila tajné stretnutia, na ktorých bývalí predstavitelia USA hovorili so zástupcami Ruska o možných rozhovoroch o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedli to vo štvrtok Biely dom a americký rezort diplomacie, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Televízia NBC News informovala, že niekdajší americkí predstavitelia pre oblasť národnej bezpečnosti sa stretli s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v New Yorku v apríli. Prítomní boli aj bývalý diplomat a predseda analytického inštitútu Rada pre zahraničné vzťahy Richard Haass a dvaja bývalí poradcovia Bieleho domu.



Nie je jasné, ako často táto skupina, v ktorej boli tiež niekdajší predstavitelia Pentagónu, viedla diskusie s inými poprednými Rusmi blízkymi Kremľu. Najmenej jeden nemenovaný člen americkej skupiny podľa NBC News cestoval do Ruska.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena "neschválila tieto rozhovory", uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA pre Reuters. "A ako sme povedali opakovane, nič o Ukrajine bez Ukrajiny."



Hovorca dodal, že Washington bude naďalej poskytovať Kyjevu výzbroj, aby mohli ukrajinskí predstavitelia "rokovať z pozície sily, keď si budú myslieť, že nastal správny čas".



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby pre stanicu CBS News povedal, že Biely dom o neoficiálnych rozhovoroch vedel. "Tieto rozhovory sme však nepodnecovali a nijako aktívne nepodporovali," doplnil.



NBC News s odvolaním sa na šesť ľudí oboznámených s rozhovormi uviedla, že zámerom bolo pripraviť pôdu pre možné rokovania o ukončení vojny, ktorá vypukla v plnom rozsahu inváziou Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



Dva zdroje televízie priblížili, že americká vláda o rozhovoroch vedela, neiniciovala ich však, pričom Američania, ktorí sa stretli s Lavrovom, o tom následne informovali Biely dom.