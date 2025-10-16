< sekcia Zahraničie
Biely dom avizuje na štvrtok večer telefonát Trumpa s Putinom
Autor TASR
Washington 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude mať vo štvrtok telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informoval spravodajský web Axios s odvolaním sa na svoj zdroj, píše TASR.
Tento telefonický rozhovor sa uskutoční deň pred Trumpovým stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome. Axios doplnil, že Putin a Trump budú diskutovať o vojne na Ukrajine.
Trump a Zelenskyj by mali rokovať o nových dodávkach amerických zbraní na Ukrajinu vrátane rakiet Tomahawk, ktorých dodávka Ukrajine by znamenala výrazné posilnenie jej údernej kapacity.
Osobnému stretnutiu Trumpa so Zelenským predchádzali dva telefonické rozhovory v priebehu uplynulých dvoch dní. Ako však uviedol Axios, osobné stretnutie po týchto rozhovoroch je nevyhnutné, pretože „existujú určité otázky, o ktorých sa nedá diskutovať telefonicky.“
