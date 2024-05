Biely dom: Biden bude hovoriť s Netanjahuom o situácii v Rafahu

Washington 6. mája (TASR) - Prezident USA Joe Biden bude v pondelok hovoriť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o plánovanej ofenzíve izraelskej armády v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Oznámil to Biely dom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Izraelská armáda v pondelok ráno vyzvala desaťtisíce Palestínčanov vo východnom Rafahu, aby sa dočasne presunuli do Izraelom vyhlásenej rozšírenej humanitárnej zóny. Nachádza sa v oblasti utečeneckého tábora al-Mawásí a mesta Chán Júnis. Médiá to označili za možnú prípravu na dlho očakávanú inváziu do Rafahu, ktorý Izrael považuje za poslednú baštu hnutia Hamas.



Spojené štáty viackrát uviedli, že nepodporia vojenskú operáciu izraelskej armády v Rafahu bez hodnoverného plánu ochrany civilistov, ktorí sa v tomto meste ukrývajú od vypuknutia bojov v Pásme Gazy.



"Izraelskej vláde sme jasne vyjadrili náš názor na pozemnú inváziu do Rafahu. Prezident (Biden) bude dnes hovoriť s premiérom (Netanjahuom)," povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť. "Naďalej veríme, že dohoda o rukojemníkoch je najlepším spôsobom, ako zachrániť životy rukojemníkov a zabrániť invázii do Rafahu, kde sa ukrýva viac ako milión ľudí," dodal.



Izraelský minister obrany Joav Galant vyhlásil, že ofenzíva v Rafahu je potrebná, pretože Hamas odmieta súčasné návrhy na prímerie v palestínskej enkláve.