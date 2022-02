Biely dom: Biden bude telefonovať so Scholzom o kríze

Washington 16. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden bude mať v stredu o 20.30 h SEČ telefonický rozhovor s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, oznámil Biely dom. Napätie na ukrajinsko-ruskej hranici je stále vysoké a Západ sa obáva, že Rusko podnikne inváziu na Ukrajinu, píše tlačová agentúra AFP.



Rozhovor cez bezpečnú linku sa bude konať "v rámci našej úzkej, pokračujúcej koordinácie so spojencami", dodal Biely dom vo vyhlásení.



Západ chce stále krízu riešiť diplomatickou cestou a tvrdí to aj ruský prezident Vladimir Putin.



Rusko má pri ukrajinských hraniciach zhromaždených vyše 100.000 vojakov, čo v posledných týždňoch vyvoláva obavy Západu z útoku na Ukrajinu. Moskva však v utorok oznámila, že už sťahuje časť svojich vojakov zhromaždených pri ukrajinských hraniciach, keďže sa im skončili vojenské cvičenia a vracajú sa na svoje pôvodné základne. Západní lídri berú tento oznam veľmi opatrne a niektorí uvádzajú, že skutočné sťahovanie ruských vojakov neprebieha a dôkazy to nepotvrdzujú.