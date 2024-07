Biely dom: Biden je odhodlaný zotrvať v úrade 4 roky, ak ho zvolia

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden je odhodlaný zotrvať vo funkcii aj celé druhé štvorročné funkčné obdobie, ak bude v novembri opätovne zvolený, uviedol v utorok Biely dom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a stanice BBC.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová týmito slovami odpovedala na otázku novinárov, či Biden prisľúbil, že odslúži aj ďalšie štyri roky, ak v nadchádzajúcich voľbách porazí svojho republikánskeho rivala Donalda Trumpa.



Pierreová dodala, že podľa nej demokrati "absolútne" zjednotene stoja za Bidenom po tom, čo už medzi sebou kriticky zanalyzovali, či by nemal kampaň ukončiť a z boja sa stiahnuť. Demokrati chcú už podľa jej slov teraz "obrátiť list" a aj samotný Biden sa chce pohnúť vred a stranu spájať.



Od predvolebnej debaty s exprezidentom Trumpom sa stupňujú obavy z Bidenovho veku a zdravotnej spôsobilosti. Po jeho nepresvedčivom výkone sa znásobili obavy, že osemdesiatjedenročný Biden môže trpieť neznámou chorobou, čo Biely dom v pondelok poprel.



Prezident USA už viackrát od debaty uistil, že v kampani zotrvá, a to aj napriek výzvam niektorých demokratických kongresmanov, aby sa z boja o Biely dom stiahol v prospech iného nominanta.



Podľa hovorkyne je Biden pripravený pokračovať v kampani a ukázať, že ho čaká ešte veľa potrebnej práce. "Je väčšmi odhodlaný pokračovať v práci než kedykoľvek predtým," povedala Jean-Pierreová.



Američania by sa podľa nej nemali pozerať len na 90-minútovú debatu, ale aj na to, čo prezident vo svojej funkcii urobil. Podľa jej slov pritom už dokázal viac, ako ktorýkoľvek súčasný prezident či vláda.