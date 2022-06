Biely dom: Biden navštívi Izrael, Predjordánsko a Saudskú Arábiu

Washington 14. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden navštívi v polovici júla Izrael a Saudskú Arábiu. V utorok to potvrdil Biely dom. Deň predtým túto informáciu priniesla agentúra Reuters, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Biely dom v utorkovom vyhlásení uviedol, že Biden absolvuje návštevu Izraela a Saudskej Arábie v termíne od 13. do 16. júla. Americký prezident počas tejto pracovnej cesty navštívi aj palestínske Predjordánsko.



Biden navštívi Blízky východ vo funkcii prezidenta prvýkrát. V Saudskej Arábii sa zúčastní na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.



Americký prezident sa počas tejto pracovnej cesty stretne s izraelským premiérom Naftalim Bennettom, palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom i saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého americké tajné služby podozrievajú, že v roku 2018 nariadil vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová zdôraznila, že táto Bidenova návšteva Blízkeho východu je vyvrcholením dlhodobého diplomatického úsilia.



Cieľom návštevy by okrem iného malo byť aj posilnenie vzťahov so Saudskou Arábiou v čase, keď sa Biden snaží o zníženie vysokých cien pohonných hmôt v Spojených štátoch, píše agentúra Reuters.