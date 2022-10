Biely dom: Biden nemá záujem o stretnutie s Putinom na summite G20

Washington 28. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden nemá záujem o stretnutie so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom počas novembrového summitu skupiny G20. Vo štvrtok to uviedol hovorca americkej prezidentskej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Biden nemá v úmysle stretnúť sa s Vladimirom Putinom, to je naše súčasné stanovisko, povedal Kirby. Predstavitelia Bieleho domu sa podobne vyjadrili aj minulý týždeň.



Účasť Putina na schôdzke lídrov skupiny najväčších ekonomík sveta G20, ktorá sa uskutoční v novembri na indonézskom ostrove Bali, zatiaľ nie je istá, pripomína AFP. Ruský prezident ju nepotvrdil ani počas štvrtkovej diskusie na politickom fóre v Moskve.



"Možno tam odcestujem. Stále nad tým rozmýšľam," povedal šéf Kremľa. Ubezpečil však, že Rusko bude na summite určite zastupovať vysokopostavená delegácia, napísala agentúra DPA.



Indonézia v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v skupine G20 a organizuje aj tohtoročný summit, ktorý sa uskutoční 15. - 16. novembra na Bali. V apríli Jakarta oznámila, že na schôdzku pozvala aj Putina.



Indonézsky prezident Joko Widodo na summit pozval i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aj napriek tomu, že Ukrajina nie je členom G20.