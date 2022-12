Biely dom: Biden ohlási balík pomoci Ukrajine vrátane rakiet Patriot

Washington 21. decembra (TASR) - Biely dom potvrdil, že americký prezident Joe Biden sa chystá v stredu oznámiť dodanie systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot Ukrajine na pomoc v boji s Ruskom. Informuje o tom denník The Guardian odolávajúci sa na prepis telekonferencie s novinármi, ktorú Biely dom zverejnil na svojej webstránke.



Konferencia sa konala v predvečer návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA. Popredný predstaviteľ Bieleho domu na nej potvrdil, že Biden v stredu ohlási "významný" nový balík bezpečnostnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote takmer dvoch miliárd dolárov. Balík bude obsahovať "batériu systému Patriot, ktorá bude kľúčovým prostriedkom na obranu ukrajinského obyvateľstva voči barbarským ruským útokom na kritickú infraštruktúru Ukrajiny".



Predstaviteľ Bieleho domu tiež povedal, že USA vycvičia ukrajinských vojakov v zaobchádzaní s touto batériou, pričom k výcviku dôjde na území tretej krajiny. "Nejaký čas to potrvá, ale ukrajinskí vojaci si tento výcvik odnesú späť do svojej krajiny, aby tak mohli batériu obsluhovať," dodal.



Ukrajinský prezident vycestoval v stredu do USA. Ide o jeho vôbec prvú zahraničnú cestu od konca februára, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Zelenskyj sa v USA stretne s americkým prezidentom Joem Bidenom. V Bielom dome majú absolvovať aj spoločnú tlačovú konferenciu, po ktorej by mal Zelenskyj približne o 19.30 miestneho času (01.30 h SEČ) vystúpiť s prejavom v americkom Kongrese.