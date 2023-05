Biely dom: Biden po samite G7 navštívi Papuu-Novú Guineu

Washington 9. mája (TASR) - Joe Biden ako prvý úradujúci americký prezident v máji navštívi Papuu-Novú Guineu, potvrdil v utorok Biely dom. Biden sa v tejto oceánskej krajine zastaví na ceste zo samitu skupiny G7 v Japonsku na stretnutie zoskupenia QSD v Austrálii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Biden sa na Papue-Novej Guinei stretne s tamojšími lídrami. Témou rokovaní bude boj proti zmene klímy, ochrana morských zdrojov či inkluzívny hospodársky rast, uviedol Biely dom.



Južné Tichomorie bolo po druhej svetovej vojne vnímané ako relatívne nezaujímavé miesto pre diplomaciu. V súčasnosti tu mocnosti súperia o obchodný, politický a vojenský vplyv. Táto oblasť by sa mohla ukázať ako strategicky dôležitá aj v prípadnom vojenskom konflikte o Taiwan.



Papuánsky minister zahraničných vecí Justin Tkatchenko v apríli vyhlásil, že Biden sa okrem bilaterálnych rozhovorov s hostiteľmi tiež stretne s lídrami 18 členských krajín a teritórií združených vo Fóre tichomorských ostrovov (PIF) vrátane Austrálie a Nového Zélandu.



Osobitný vyslanec USA pre tento región Joseph Yun povedal, že Spojené štáty "dobiehajú" svoje aktivity po rokoch zanedbávania, počas ktorých v južnom Tichomorí rástol vplyv Číny.



Peking nedávno podpísal dohodu so Šalamúnovými ostrovmi nachádzajúcimi sa východne od Papuy-Novej Guiney, podľa ktorej tam môže rozmiestniť svoje jednotky.



Štátom podporovaná čínska spoločnosť získala v marci zmluvu na výstavbu medzinárodného prístavu v hlavnom meste Honiara, čím si Peking posilnil strategickú pozíciu v južnom Tichomorí.



Bidenova cesta môže tiež zavŕšiť dohodu o obrannej spolupráci medzi USA a Papuou-Novou Guineou, ktorá by posilnila spoločný vojenský výcvik a rozvoj bezpečnostnej infraštruktúry.