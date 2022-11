Biely dom: Biden pozorne sleduje nepokoje v Číne

Washington 29. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden pozorne "sleduje" neobvyklé nepokoje v Číne, kde protestujúci ľudia žiadajú politické slobody a ukončenie covidových lockdownov. V pondelok to oznámil Biely dom, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.



V Číne v týchto dňoch vypukli masové protesty proti covidovým opatreniam. Ide o najväčšie demonštrácie od potlačenia prodemokratického hnutia v roku 1989.



"Sleduje to. Tak ako my všetci. Áno, prezident je určite v strehu," povedal novinárom hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Kirby však neopísal presne Bidenovu reakciu na požiadavky čínskych demonštrantov. "Prezident nebude vo svete hovoriť za protestujúcich. Oni hovoria sami za seba," vysvetlil hovorca.



Avšak Biely dom podporuje právo čínskeho ľudu protestovať, dodal Kirby.



"Ľuďom by mali dovoliť... uplatniť si právo na zhromažďovanie a politiku pokojného protestovania..." povedal Kirby, ktorého citoval aj webový portál britskej televízie Sky News.



Čína zaviedla počas pandémie politiku tzv. nulového covidu, čo znamená, že každého nakazeného izolujú. Verejnosť však začína byť s vládnymi opatreniami čoraz nespokojnejšia, pričom mnohí ľudia sa sťažujú, že z domu im nedovolili vyjsť už celé mesiace a nemajú riadny prístup k potravinám či liekom.



Kirby tiež informoval, že USA nedostali od Číny žiadnu žiadosť o dodanie vakcín proti koronavírusu. Odborníci totiž tvrdia, že čínsky prezident Si Ťin-pching bude zrejme musieť doviezť vakcíny zo Západu, ak sa rozhodne uvoľniť v krajine prísnu politiku nulovej tolerancie voči covidu.



Vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, USA a Čínou, sú v posledných rokoch napäté. Vzťahy sa ešte zhoršili, keď predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v auguste navštívila Taiwan, čo Čínu nahnevalo. Peking totiž pokladá túto ostrovnú krajinu za súčasť svojho územia.



Osobné stretnutie Bidena a prezidenta Si Ťin-pchinga počas summitu krajín G20 v polovici novembra na indonézskom ostrove Bali však zrejme znovu otvorilo komunikačné linky medzi oboma stranami, domnieva sa Sky News.