Biely dom: Biden sa stretne so Zelenským vo Francúzsku aj Taliansku

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas osláv 80. výročia Dňa D vo francúzskej Normandii a na stretnutí skupiny G7 v Taliansku. Diskutovať budú o situácii Kyjeva v boji proti Rusku, uviedol v stredu Biely dom. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"V priebehu niečo viac ako týždňa bude mať (americký) prezident dve zásadné stretnutia s prezidentom Zelenským," povedal poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý cestuje s Bidenom do Paríža.



Oznámenie o týchto stretnutiach prichádza v čase, keď je Biden kritizovaný za to, že vynechá nadchádzajúci mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku a namiesto toho sa zúčastní na predvolebnej akcii, píše AFP.



Sullivan však dodal, že Spojene štáty neplánujú poslať svojich vojenských inštruktorov na Ukrajinu. "Potrebujú viac protivzdušnej obrany, na čom pracujeme a taktiež potrebujú nepretržitý prísun zbraní, ktoré im budeme dodávať," uviedol.



Zelenskyj sa v piatok v Paríži stretne aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hovoriť budú o potrebách ukrajinskej armády v čase pokračujúcej ruskej invázie, oznámil ešte v utorok Elyzejský palác.



Stretnutie skupiny G7 sa uskutoční v Bari od 13. do 15. júna a bude zamerané na využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojnového úsilia Ukrajiny.