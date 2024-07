Biely dom: Biden vie, ako sa po debate vrátiť späť

Washington 3. júla (TASR) - Prezident Joe Biden sa dokáže odraziť od svojho slabého výkonu v minulotýždňovej prezidentskej debate so svojim súperom Donaldom Trumpom a vie, ako sa vrátiť späť. Uviedol to v utorok Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vie, ako sa vrátiť späť," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeano-Pierreová. Zároveň dodala, že Bidenov tím zdravotníkov už skôr uviedol, že nie je opodstatnené ani potrebné, aby 81-ročný prezident podstúpil kognitívny test.



Biely dom sa takto vyjadril po tom, čo Lloyd Doggett ako prvý demokratický kongresman vyzval verejne Bidena na odstúpenie z boja o prezidentskú funkciu. Poukázal pritom práve na Bidenov výkon v debate s Trumpom.



Bidenov slabý výkon v minulotýždňovej prezidentskej debate vyvolal obavy aj medzi najväčšími podporovateľmi amerického prezidenta. Mnohí začali spochybňovať, či je šéf Bieleho domu dostatočne silným demokratickým kandidátom, ktorý by sa mal v novembrových voľbách postaviť Trumpovi, konštatuje AP.



Doggett svoje vyhlásenie vydal krátko po tom, ako bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová uviedla, že obavy spojené s tým, či je Biden spôsobilý kandidovať, sú oprávnené.



Televízia ABC News v utorok tiež oznámila, že Biden jej v piatok poskytne prvý televízny rozhovor od debaty s Trumpom. Úryvky z rozhovoru odvysielajú už v piatok, jeho ďalšie časti počas víkendu a v pondelok.