Biely dom bude mať na brífingoch tlmočníka do posunkovej reči

Washington 26. januára (TASR) - Biely dom bude mať pri každodenných tlačových brífingoch tlmočníka do posunkovej reči. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psakiovej "ide o súčasť snahy administratívy nového amerického prezidenta Joea Bidena byť spravodlivejšou, inkluzívnejšou a prístupnejšou pre každého Američana, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny".



Podľa agentúry AP ide o posun v porovnaní s administratívou exprezidenta Donalda Trumpa, ktorá mala iba sporadické tlačové brífingy a tlmočník do posunkového jazyka bol na nich prítomný až ku koncu Trumpovho úradovania.



Vlani v auguste sa Národná asociácia nepočujúcich pripojila k piatim nepočujúcim osobám, ktoré žalovali Trumpa a jeho hovorkyňu Kayleigh McEnanyovú. Vinili ich z neposkytnutia tlmočníka, čo oslabilo možnosti nepočujúcich a nedoslýchavých Američanov získať prístup k dôležitým informáciám o koronavírusovej pandémii.



V septembri federálny sudca nariadil Bielemu domu zabezpečiť tlmočenie do americkej posunkovej reči na všetkých televíziou vysielaných brífingoch týkajúcich sa pandémie.



Podľa rozsudku sa od Bieleho domu vyžaduje, aby zabezpečil tlmočenie na online platformách i v televízii pomocou funkcie obraz v obraze.