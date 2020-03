Biely dom bude merať teplotu všetkým zamestnancom a návštevníkom

Washington 16. marca (TASR) - Všetkým návštevníkom, ako aj zamestnancom Bieleho domu budú od pondelka v snahe sprísniť preventívne opatrenia vzhľadom na šírenie koronavírusu merať telesnú teplotu. Vyhlásil to v nedeľu hovorca Bieleho domu Judd Deere, informovala agentúra AFP.



Deere uviedol, že s meraním teploty v Bielom dome sa začne v pondelok ráno a bude sa týkať všetkých osôb, ktoré vkročia do komplexu Bieleho domu vrátane tamojších úradníkov, poradcov či novinárov.



Biely dom už cez víkend začal merať teplotu osobám, ktoré sú v úzkom kontake s najvyššími štátnymi predstaviteľmi. "Ako sme oznámili cez víkend, dodatočnému meraniu teploty sa podrobia ľudia, ktorí sú počas dňa v úzkom kontakte s prezidentom (Donaldom Trumpom) a viceprezidentom (Mikeom Penceom)," dodal Deere.



Horúčka je totiž jedným zo symptómov ochorenia COVID-19, na ktoré už na celom svete zomrelo viac než 6400 osôb.



Trump (73) bol na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 testovaný po tom, ako prišiel vo svojom rezorte na Floride do kontaktu s viacerými členmi brazílskej prezidentskej delegácie, u ktorých sa neskôr vírus potvrdil. V sobotu Biely dom zverejnil výsledky testu, ktoré boli negatívne.



V USA jednotlivé štáty i mestá postupne sprísňujú opatrenia zamerané na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Mesto Los Angeles v nedeľu nariadilo na najmenej dva týždne zatvoriť bary, reštaurácie a nočné kluby. Opatrenie začalo platiť o polnoci na pondelok miestneho času (08.00 h SEČ) a potrvá najmenej do 31. marca.



"V snahe zabrániť šíreniu (ochorenia) Covid-19 prijímam kroky na dočasné uzatvorenie barov, nočných klubov, reštaurácií (okrem výdajní jedla a donášok), zábavné centrá a ďalšie zariadenia," napísal na svojom účte na Facebooku starosta Los Angeles Eric Garcetti.



Dodal, že obchody s potravinami zostávajú otvorené a nehrozí ani nedostatok potravín. Cieľom je podľa jeho slov zamedziť "nebezpečnému" zaťaženiu zdravotníctva.



Starosta New Yorku Bill de Blasio v nedeľu oznámil uzavretie verejných škôl v meste, v Las Vegas bolo nariadené zatvorenie viacerých kasín a hotelov.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v nedeľu večer zverejnilo svoje nové odporúčania, podľa ktorých by Američania mali zrušiť všetky zhromaždenia — vrátane svadieb, konferencií, športových alebo iných podujatí — za účasti viac ako 50 ľudí, a to na najbližších osem týždňov. Vo viacerých štátoch USA sú už zatvorené školy, múzeá, športové štadióny a zábavné centrá.