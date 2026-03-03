< sekcia Zahraničie
Biely dom: Červený fľak na krku má Trump po preventívnej liečbe
Donald Trump je vo veku 79 rokov najstarším úradujúcim americkým prezidentom. Otázka jeho zdravia sa v posledných mesiacoch stala dôležitejšou.
Autor TASR
Washington 3. marca (TASR) - Novinári v Bielom dome v pondelok zaregistrovali, že americký prezident Donald Trump má výraznú červenú škvrnu na krku, ktorú jeho lekár pripísal „preventívnej“ liečbe. Fotografia agentúry AFP zachytila počas slávnostného odovzdávania Medaily cti nad golierom prezidentovej košele červenú oblasť s niekoľkými hnedastými chrastami, informuje TASR podľa denníka The Guardian.
„Prezident Trump používa na pravej strane krku veľmi bežný krém, čo je preventívna liečba pokožky, ktorú predpísal lekár Bieleho domu,“ uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP prezidentský lekár Sean Barbabella. „Prezident používa túto liečbu jeden týždeň a očakáva sa, že začervenanie bude trvať niekoľko týždňov,“ dodal.
Vo vyhlásení sa nešpecifikovalo, prečo prezident potreboval ošetrenie pokožky, ani o aký krém ide.
Donald Trump je vo veku 79 rokov najstarším úradujúcim americkým prezidentom. Otázka jeho zdravia sa v posledných mesiacoch stala dôležitejšou po tom, čo vo februári 2025 novinári prvýkrát videli na jeho ruke niečo, čo vyzeralo ako mejkap. Odvtedy sa s modrinami na rukách objavil niekoľkokrát.
„Prezident Trump má na ruke modriny, pretože neustále pracuje a každý deň si podáva ruky,“ povedala predtým hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
V decembri tiež pôsobil ospalo na zasadnutí svojho kabinetu a na stretnutí na podporu nižších cien liekov na chudnutie.
Biely dom minulé leto oznámil, že Trumpovi diagnostikovali opuch nôh ako príznak chronickej žilovej insuficiencie. V takom prípade sa pre oslabené alebo poškodené žilové chlopne hromadí krv v dolných končatinách, čo spôsobuje opuchy, kŕče a zmeny na koži.
V januárovom rozhovore pre Wall Street Journal Trump povedal, že užíva „viac aspirínu“ na riedenie krvi, ako mu odporučili lekári, ale inak je jeho „zdravotný stav perfektný“.
