Biely dom: Dialógu so Severnou Kóreou sme otvorení bez podmienok
Autor TASR
Washington 26. februára (TASR) - Spojené štáty sú otvorené dialógu so Severnou Kóreou (KĽDR), a to bez predbežných podmienok. Vo štvrtok o tom s odvolaním na Biely dom informovala agentúra Jonhap. Washington sa tak vyjadril krátko po tom, čo severokórejský vodca Kim Čong-um vyhlásil, že KĽDR nemá dôvod nemať dobré vzťahy s USA, ak prestanú s „nepriateľskou politikou“ voči jeho krajine, informuje TASR.
„Prezident Trump počas svojho prvého funkčného obdobia uskutočnil tri historické summity so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré stabilizovali Kórejský polostrov,“ uviedol predstaviteľ Bieleho domu pre Jonhap. „Politika USA voči Severnej Kórei sa nezmenila. Prezident Trump je naďalej otvorený rozhovorom s Kim Čong-unom bez akýchkoľvek predbežných podmienok,“ dodal.
Jonhap pripomína, že Trump by sa počas svojej nadchádzajúcej návštevy Číny v apríli mohol pokúsiť o obnovenie rozhovorov so severokórejským vodcom. Obaja lídri sa už stretli trikrát - v Singapure v roku 2018, v Hanoji vo februári 2019 a na hraniciach oboch Kóreí o štyri mesiace neskôr.
