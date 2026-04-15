< sekcia Zahraničie
Biely dom diskutuje o ďalšom kole rokovaní s Iránom v Pakistane
Stanica Sky News už predtým v stredu informovala, že Spojené štáty a Irán pravdepodobne obnovia rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe na budúci týždeň v Pakistane.
Autor TASR
Washington 15. apríla (TASR) - Biely dom v stredu uviedol, že Spojené štáty rokujú o druhom kole mierových rozhovorov s Iránom v Pakistane a sú optimistické, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tieto diskusie prebiehajú“ a „máme dobrý pocit z vyhliadok na dohodu,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Ako dodala, ďalšie rozhovory „sa s veľkou pravdepodobnosťou“ opäť uskutočnia v pakistanskom hlavnom meste Islamabad.
Stanica Sky News už predtým v stredu informovala, že Spojené štáty a Irán pravdepodobne obnovia rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe na budúci týždeň v Pakistane. Ďalšie kolo sa tak uskutoční po predchádzajúcich rozhovoroch, ktoré sa uplynulý víkend v Islamabade skončili bez dohody. Očakáva sa, že aj toto stretnutie bude v pakistanskom hlavnom meste.
V podobnom duchu o tom informoval tiež denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý uviedol, že Spojené štáty a Irán sa v princípe dohodli na stretnutí, ešte však musia určiť presný dátum alebo miesto.
Iránska štátna televízia medzičasom informovala, že do Teheránu prišla pakistanská delegácia vedená hlavným veliteľom ozbrojených síl Ásimom Munírom. Došlo k tomu po tom, ako islamská republika potvrdila, že vyjednávanie s USA prostredníctvom Pakistanu pokračovalo aj po rokovaniach v Islamabade.
„Tieto diskusie prebiehajú“ a „máme dobrý pocit z vyhliadok na dohodu,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Ako dodala, ďalšie rozhovory „sa s veľkou pravdepodobnosťou“ opäť uskutočnia v pakistanskom hlavnom meste Islamabad.
Stanica Sky News už predtým v stredu informovala, že Spojené štáty a Irán pravdepodobne obnovia rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe na budúci týždeň v Pakistane. Ďalšie kolo sa tak uskutoční po predchádzajúcich rozhovoroch, ktoré sa uplynulý víkend v Islamabade skončili bez dohody. Očakáva sa, že aj toto stretnutie bude v pakistanskom hlavnom meste.
V podobnom duchu o tom informoval tiež denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý uviedol, že Spojené štáty a Irán sa v princípe dohodli na stretnutí, ešte však musia určiť presný dátum alebo miesto.
Iránska štátna televízia medzičasom informovala, že do Teheránu prišla pakistanská delegácia vedená hlavným veliteľom ozbrojených síl Ásimom Munírom. Došlo k tomu po tom, ako islamská republika potvrdila, že vyjednávanie s USA prostredníctvom Pakistanu pokračovalo aj po rokovaniach v Islamabade.