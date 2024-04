Biely dom: Hamas dostal návrh na prímerie v Gaze a musí sa rozhodnúť

Washington 8. apríla (TASR) - Biely dom v pondelok oznámil, že vyjednávači predložili Hamasu návrh na prímerie v Pásme Gazy a na dohodu o prepustení rukojemníkov. Teraz je na rade palestínske militantné hnutie, aby sa rozhodlo. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Rozhovory v Káhire cez víkend za účasti šéfa CIA Williama Burnsa, Izraela, Hamasu a Kataru boli "seriózne", ale je ešte príliš skoro na to povedať, či prinesú ovocie, dodal Biely dom.



"Teraz sme vo fáze, keď bol Hamasu predložený návrh, a čakáme na odpoveď Hamasu," povedal novinárom hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



"Teraz si ho (návrh) musí preštudovať Hamas," dodal. Kirby odmietol uviesť podrobnosti navrhovanej dohody a dodal, že "je to jeden z najistejších spôsobov, ako to celé urýchliť".



Bolo to prvé oficiálne potvrdenie, že na rozhovoroch v egyptskom hlavnom meste bol aj riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Burns. Prezident USA Joe Biden ho poslal do Káhiry len niekoľko dní po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. V ňom Biden varoval pred zmenou americkej politiky, ak Izrael nepodnikne viac krokov na ochranu civilistov v Pásme Gazy.



Posun vyvolal útok izraelských dronov, ktoré zabili v Pásme Gazy sedem humanitárnych pracovníkov organizácie so sídlom v USA.



Biden v telefonáte vyvíjal väčší tlak na Netanjahua aj v prípade prímeria. Vyzval ho, aby "poveril svojich vyjednávačov, nech bez meškania uzavrú dohodu a privedú rukojemníkov domov", uviedol Biely dom. Izrael teraz podniká ďalšie kroky, aby sa do Pásma Gazy dostala humanitárna pomoc. Podľa Kirbyho to bola ďalšia Bidenova požiadovka.



"Včera sme videli, že do Pásma Gazy vstúpilo vyše 300 kamiónov, a to je pokrok," povedal Kirby. "Ale evidentne potrebujeme vidieť, aby sa tento počet zvýšil a bol aj udržateľný, lebo treba riešiť zúfalú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy," doplnil.



Izraelskí predstavitelia majú v najbližších dňoch pricestovať do Bieleho domu, aby si vypočuli americké obavy z navrhovanej izraelskej ofenzívy v Rafahu na juhu Pásma Gazy. Podľa Kirbyho takáto operácia zatiaľ bezprostredne nehrozí.